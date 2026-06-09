Fildişi Sahili - Ekvador maçı 14 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.

Fildişi Sahili - Ekvador: Maç bilgisi

Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador arasında oynanacak maç, savunma açısından disiplinli iki takımın karşı karşıya geleceği heyecan verici bir açılış maçı olacak. Maç Pennsylvania'da oynanacak.

Fildişi Sahili'nin teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Emerse Faé, kaotik geçen 2023 AFCON zaferinin ardından tam zamanlı olarak görevi devraldı ve Fildişi Sahili takımını savunma açısından daha güvenilir bir yapıya kavuşturdu. Faé, merkez savunma oyuncusu Evan Ndicka'yı kilit bir direk olarak kullanarak daha disiplinli ve savunma ağırlıklı bir dizilişe yöneldi. Onun önünde orta sahada Seko Fofana ve kaptan Franck Kessie dinamizm, enerji ve liderlik sağlıyor. Amad Diallo ve Simon Adingra ise kanatlarda yetenek ve doğrudanlık katacak.

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Ekvador'un teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Fildişi Sahili gibi Ekvador'un da yeni kazandığı gücü savunma düzenidir. Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen PSG'nin yıldızı Pacho ve Arsenal'den Piero Hincapie, Arjantinli teknik direktör Sebastián Beccacece'nin dörtlü savunmasının temelini oluşturuyor. 2024 yılında göreve gelen Beccacece, yüksek pres taktiği ve saha kenarındaki enerjik hareketleriyle tanınıyor. Beccacece yönetiminde Ekvador, topun hakimiyetini ele geçirmeyi ve savunmada cimri bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Chelsea'den Moises Caicedo ile Ekvador, dünya çapında bir box-to-box orta saha oyuncusuna sahip.

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Fildişi Sahili 26 kişilik kadro

Kaleciler: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (İstanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Forvetler: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'na Giden Yolu

Fildişi Sahili, CAF F Grubu'nda tarihi ve ezici bir eleme kampanyası tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti ve 12 yıllık aradan sonra geri dönüşünü gerçekleştirdi. Teknik direktör Emerse Faé'nin liderliğinde ve 2023 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) zaferinin coşkusuyla, 10 eleme maçında tek bir gol bile yemediler.

Ekvador'un 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Hernan Galindez (Huracán), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defans oyuncuları: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Orta saha oyuncuları: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, Chelsea'den kiralık), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Forvetler: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Ekvador'un Dünya Kupası'na Giden Yolu

Ekvador'un kampanyasının hikayesi, sağlam savunma hattıydı. 18 maçta sadece 5 gol yemek, son derece zorlu CONMEBOL eleme bölgesinde etkileyici bir başarıdır. Ekvador, bu bölgede son Dünya Şampiyonu Arjantin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Aslında, söz konusu 18 maçta geride kaldıkları süre 100 dakikadan azdı.

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Takım haberleri ve kadrolar

Fildişi Sahili, bu Dünya Kupası kampanyasında Emerse Fae yönetiminde sahaya çıkacak. Maç öncesinde kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takımla ilgili yeni haberler eklenecektir.

Ekvador, Sebastián Beccacece yönetiminde maça çıkacak. Rakip takımda olduğu gibi, şu aşamada herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmadı. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Fildişi Sahili, son beş maçının üçünü kazanarak Dünya Kupası'na güçlü bir formda geliyor. En son 4 Haziran'da Fransa'yı 2-1 yendiler; bu maçta Doue ve Diallo golleri attı. Ayrıca önceki hazırlık maçlarında İskoçya'yı 1-0 yendiler ve Güney Kore'yi 4-0 mağlup ettiler; bu iki maçta toplam beş gol attılar. Bu süreçteki tek yenilgilerini ise Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a karşı 3-2'lik skorla aldılar.

Ekvador, son beş maçının üçünü kazandı, diğer ikisinde ise berabere kaldı. La Tri, 7 Haziran'daki son hazırlık maçında Guatemala'yı 3-0 yendi ve bunu Mayıs ayında Suudi Arabistan'ı 2-1 yenerek takip etti. Mart ayında ise hem Hollanda hem de Fas ile 1-1 berabere kaldı. Beş maçta Ekvador dokuz gol attı ve üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Fildişi Sahili ile Ekvador arasında karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Bu maç, iki ülke arasında FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak ilk karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu

E Grubu'nda Ekvador şu anda sıralamada ikinci sırada yer alırken, Fildişi Sahili ise ilk maçları öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.