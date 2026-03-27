Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Abidjan'dan New York'a kadar taraftarlar bu altın nesli izlemek için yarışırken, Fildişi Sahili maç biletlerine olan talep hızla artıyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki tarihi başarılarının ardından, bu takımın ivmesi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Les Éléphants'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 turnuvasının en çok izlenmesi gereken takımlarından biri olması bekleniyor.

GOAL, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, satış aşamaları ve şu anda yerinizi garantilemenin en güvenilir yolları ile ilgili tüm önemli bilgileri bir araya getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu tarihi turnuva, Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehri kapsayacak ve turnuvanın ilk kez üç ülke tarafından aynı anda düzenlendiği turnuva olacak.

48 takıma genişleyen turnuvada, 34 gün boyunca rekor kıran 104 maç oynanacak. Etkinliğin ölçeği benzeri görülmemiş bir boyutta ve taraftarlara Kuzey Amerika genelinde canlı maçları izlemek için her zamankinden daha fazla fırsat sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir? Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Grup Rakibi A Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 21 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Grup Rakibi B Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 26 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Grup Rakibi C MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nden ne beklemeli?

Franck Kessié gibi yıldızların orta sahayı kontrol etmesi ve Simon Adingra’nın kanatlarda sergilediği hızla, bu takım her savunma için bir kabusa dönüşüyor. Eleme turlarında takım inanılmaz bir direnç gösterdi. Teknik becerilerinin yanı sıra, kendi evinde kazandıkları AFCON şampiyonluğundan edindikleri zihinsel güç, bu kadroyu dönüştürdü. Beklentiler her zamankinden daha yüksek. Birçok uzman, bu Afrika ülkesinin 2022'de Fas'ın tarihi yarı final başarısını tekrarlama, hatta aşma olasılığının en yüksek olduğu ülke olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir Fildişi diasporası olduğu için, turuncu formalı kahramanlar için her maç bir iç saha maçı gibi hissedilecek.

2026 Fildişi Sahili Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Fildişi Sahili biletlerini temin etmek için birkaç resmi FIFA satış aşamasını takip etmek gerekir. Sınırlı bilet sayısı ve dünya çapındaki yoğun ilgi nedeniyle, zaman çizelgesini anlamak çok önemlidir. Rastgele Seçim Kura Çekilişi Final turnuvası kura çekiminin tamamlanmasının ardından FIFA, Rastgele Seçim Kura Çekilişi'ni başlatır. Aralık 2025'ten Ocak 2026'ya kadar taraftarlar, Fildişi Sahili'nin belirli maçları için bilet başvurusunda bulunabilir. Bu aşamada, ne zaman başvurduğunuzun önemi yoktur; tüm başvurular bir havuzda toplanır ve kazananlar rastgele seçilir. Son Dakika Satış Aşaması 2026 ilkbaharından itibaren, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır. Bu, biletlerin saniyeler içinde tükenebileceği, oldukça yoğun bir aşamadır. En ucuz biletleri, genellikle Kategori 4 biletleri arıyorsanız, bu dönemde ekranınızdan gözünüzü ayırmamalısınız. İkincil Piyasalar Resmi FIFA çekilişlerini kaçırırsanız umudunuzu kaybetmeyin. StubHub gibi ikincil pazar yerleri, birincil satış dönemleri kapandıktan sonra koltuk bulmak isteyen taraftarlar için ideal adreslerdir. Bu platformlar, taraftarlar arasında bilet alım satımı için bir ortam sunar. Fiyatlar maçın önemine göre dalgalanabilir, ancak Fildişi Sahili'nin açılış maçı veya kritik bir grup maçı gibi yüksek talep gören maçlar için bilet bulmanın en güvenilir yollarından biri olmaya devam eder.

Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası biletleri nereden alınır? Tüm biletler için birincil kaynak, resmi FIFA bilet portalıdır. Herhangi bir resmi çekilişe katılmak için FIFA ID'ye kaydolmanız gerekir. Bu portal, biletleri nominal değerinden almanın tek yoludur. Çekilişi beklemeden garantili giriş isteyenler için, StubHub gibi ikincil siteler tüm mekanlarda mevcut koltukları tarayabileceğiniz bir platform sunar. İkincil piyasaları kullanırken, biletlerinizin orijinal olduğundan ve maç için zamanında teslim edileceğinden emin olmak için alıcı koruması sunan saygın bir site kullandığınızdan emin olun.

Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar? FIFA, farklı bütçelere uygunluk sağlamak amacıyla koltukları dört fiyat kademesine ayırıyor. Kategori 4, yalnızca ev sahibi ülkelerin sakinlerine ayrılmışken, Kategori 1, 2 ve 3 uluslararası taraftarlar için satışa sunuluyor. Fildişi Sahili maçları için aşağıdaki tahmini fiyat aralıklarını bekleyebilirsiniz: Turnuva Aşaması Tahmini Fiyat Aralığı (USD) Grup Aşaması (Genel) 60 - 620 Son 32 105 - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 Grup aşaması için en ucuz biletler genellikle Kategori 3 koltuklar için yaklaşık 60 ABD dolarından başlar. StubHub gibi ikincil pazarlardaki fiyatlar, talebe ve Fildişi Sahili'nin karşılaşacağı rakibe göre değişiklik gösterecektir.

Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz? Lüks bir deneyim arayan taraftarlar için konukseverlik paketleri, birinci sınıf koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi sunar. Bunlar, kurumsal gruplar veya maçı tam bir konfor içinde izlemek isteyen taraftarlar için mükemmeldir. Tek Maç: Fiyatlar 1.400 ABD dolarından başlar. Bu pakete , Fildişi Sahili'nin bir maçına bilet ve FIFA Pavyonu veya Kulüp salonlarına erişim dahildir.

Takımımı Takip Et: Bu paket, Fildişi Sahili'nin grup aşamasındaki üç maçını da takip etmenizi sağlar. 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla, takımın hangi şehirde oynadığına bakılmaksızın size bir yer garanti eder.

Özel Süitler: En üst düzey deneyim için, MetLife Stadyumu ve SoFi Stadyumu gibi mekanlarda en üst düzeyde mahremiyet ve hizmet sunan özel süitler mevcuttur.