"Fil" 4 maçın ardından Mourinho'ya meydan okuyor: Real Madrid'de kararı teknik direktör mü veriyor?

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, "La Cartuja"da Real Betis karşısında alınan yenilgiyle sezonun yalnızca 4. maçının ardından ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu karşılaşma, sonuç açısından basit bir tökezlemeden çok daha fazlasını ortaya koydu.

Kraliyet takımının yakaladığı çok sayıda fırsata rağmen, bunların arasında Kylian Mbappe'nin uzatma dakikalarında kaçırdığı bir penaltı da yer alıyordu, bu maç Mourinho'nun tercihleri, yıldızlarıyla ve başta Vinicius Junior olmak üzere kurduğu ilişki hakkında soru işaretleri bıraktı.

Maçın okumasında öne çıktığı üzere, disiplin dayatmak ve soyunma odasına sertliği yeniden kazandırmak amacıyla Real Madrid'e gelen Mourinho, Betis karşısında kendisinden önceki teknik direktörlerin yaklaşımına yakın bir görüntü çizdi; zira sınırlı bir performans sergilemesine rağmen Vinicius'u sahada tuttu, buna karşın maçın en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i sarı kart görmesinin ardından oyundan aldı.

Vinicius, maçın büyük bölümünde beklenen katkıyı sunamadı; Bellerin karşısında zorlandı ve önüne çıkan fırsatları değerlendiremedi, ardından son dakikalarda Isbi'nin iptal edilen golünün fırsatını yaratarak ve Mbappe'nin kaçırdığı penaltıya sebep olarak etkisini gösterdi.

Vinicius'un krizi Betis maçının sınırlarını aşıyor; zira Brezilyalı oyuncu bu sezon 4 maçın 3'ünde 90 dakika sahada kaldı ve yalnızca Real Sociedad karşısında, Real Madrid 4-1 önde olduktan sonra son dakikalarda oyundan çıktı. Bir gol atıp iki gole asist yapmasına rağmen, teknik seviyesi, özellikle bire bir mücadelelerde, taraftarların ondan görmeye alışkın olduğu görüntüden hâlâ uzak.

Öte yandan Mbappe de daha iyi durumda değildi; maçı baştan sona oynadı ve aralarında son dakikalardaki penaltının da bulunduğu net fırsatları harcadı.

La Liga'da 4 gol atmasına rağmen, bu gollerinin tamamı Real Madrid'in sahasında geldi; "Santiago Bernabeu" dışındaki etkisi ise hâlâ beklenenin altında.

Mourinho'nun yıldızlarıyla ilgili kararları soru işaretlerini artırdı; özellikle sarı kart görmesinin ardından Güler'i oyundan almaya karar verirken, kendisi de bir uyarı almış olan Vinicius'u sahada tutması dikkat çekti.

Portekizli teknik direktör kararını, Türk oyuncunun kırmızı kart görme korkusuyla gerekçelendirdi ve oyuncunun durumunu riskli gördüğünü vurguladı.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını "saf" olarak nitelemekten çekinmedi ve maruz kaldıkları bazı ikili mücadeleler ile faullerle gerektiği gibi başa çıkamadıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda takımının performansını savundu ve yenilgi için net bir sebep bulamadığını, Real Madrid'in hem takım hem de bireysel düzeyde iyi bir maç ortaya koyduğunu vurguladı.

Ancak Betis karşısında alınan mağlubiyet, daha büyük bir soruyu gündeme getirdi: Mourinho gerçekten soyunma odasının kurallarını değiştirmeyi başardı mı, yoksa Real Madrid'in yıldızları hâlâ onun kararları üzerinde etkilerini mi sürdürüyor? Arda Güler sahayı terk ederken Vinicius sonuna kadar kaldı ve geçen sezondan beri tartışma yaratan görüntü yeniden canlandı.

Real Madrid maçı kaybetti ve Mourinho, otoritesine dair ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya kalmaya başladı; Vinicius ise beyazlıların soyunma odasında görmezden gelinmesi zor olan "fil" olmayı sürdürüyor.