Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arsenal'ın Anfield'da aldığı zorlu galibiyetin ardından Premier League şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını söyledi. Eski İngiltere kaptanı, Mikel Arteta'nın takımının üst düzey rakiplerini geride bırakmak için gereken dirence sahip olduğunu düşünüyor.

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Arsenal'ın mücadele gücü şampiyonluk iddiasını kanıtladı

Arsenal, Premier League'de yeniden zirveye çıkarak ligdeki rakiplerine güçlü bir mesaj verdi. Kai Havertz'in ilk yarıdaki golüyle Liverpool'u 1-0 yenen Arsenal, son şampiyon Manchester City'nin Brighton'a evinde sürpriz şekilde mağlup olmasının ardından rakibini geride bıraktı. Anfield'daki galibiyetin nasıl kazanıldığı, Gerrard'ı bu sezon yenilmesi gereken takımın Arsenal olduğuna ikna etti.

Performansı değerlendiren Gerrard, böylesine zorlu bir deplasmanda kazanmak için gereken mental dayanıklılığa dikkat çekti. Rangers ve Aston Villa'nın eski teknik direktörü, The Overlap Daily'ye şöyle konuştu: “Arsenal'ı takdir etmek gerek çünkü lig böyle kazanılır. Liverpool gibi deplasmanlara gidip güçlü kalır, kenetlenir ve farklı türde bir performans sergilersiniz.”

Gerrard, bol gollü galibiyetlerin etkileyici olduğunu ancak Mikel Arteta'nın takımının şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonunu asıl belirleyen sonuçların bu tür dar farkla kazanılmış, zorlu galibiyetler olduğunu belirtti.

Gerrard üç büyük rakibi işaret etti

Arsenal'a güvenmesine rağmen Gerrard, şampiyonluk yarışının tek takımlı geçmesini beklemiyor. Sezon ilerledikçe az sayıda üst düzey kulübün diğerlerinden uzaklaşacağını öngörüyor. Liverpool efsanesi, Arsenal'ı sezonun son gününe kadar zorlayabilecek üç takım olarak Manchester City, Chelsea ve eski kulübü Liverpool'u saydı.

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Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: “Mücadele, direnç ve birliktelik dolu bir performanstı; sonunda kazanmayı başardılar. Sezon sonunda ligi kazanırlarsa, ki bence kazanacaklar, sezon başından beri fikrimi değiştirmedim, eminim zaman zaman harika görünecekleri dört ya da beş sıfırlık galibiyetlerinden çok bu maça dönüp bakacaklar.”

Brighton'ın ilk dört hedefi

Gerrard'a göre şampiyonluk yarışı dört takım arasında geçecek gibi görünse de Fabian Hurzeler yönetimindeki Brighton'a övgüler yağdırdı. Manchester City karşısındaki etkileyici galibiyetinin ardından üçüncü sırada yer alan Brighton'ın, Şampiyonlar Ligi bileti için gerçek bir aday olduğuna inanıyor.

“Premier League'de sezon boyunca pek çok farklı zorlukla karşılaşırsınız. Arsenal'ın, City'nin ve Liverpool'un kadrolarının durumuna baktığımda, 38 maçlık süreçte bu üç takımın ve Chelsea'nin, Chelsea'nin ikinci yarıdaki hâline de bakınca, diğerlerinden biraz uzaklaşacağını düşünüyorum. Ama Brighton'ın onları zorlayacağını, bunun için mücadele edeceğini düşünüyorum ve ne kadar zorlayabileceklerini görmeyi gerçekten merak ediyorum. Bana göre Brighton şampiyonluk adayı değil.”