Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arsenal'ın Anfield'da aldığı zorlu galibiyetin ardından Premier League şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını söyledi. Eski İngiltere kaptanı, Mikel Arteta'nın takımının üst düzey rakiplerini geride bırakmak için gereken dirence sahip olduğunu düşünüyor.
Arsenal'ın mücadele gücü şampiyonluk iddiasını kanıtladı
Arsenal, Premier League'de yeniden zirveye çıkarak ligdeki rakiplerine güçlü bir mesaj verdi. Kai Havertz'in ilk yarıdaki golüyle Liverpool'u 1-0 yenen Arsenal, son şampiyon Manchester City'nin Brighton'a evinde sürpriz şekilde mağlup olmasının ardından rakibini geride bıraktı. Anfield'daki galibiyetin nasıl kazanıldığı, Gerrard'ı bu sezon yenilmesi gereken takımın Arsenal olduğuna ikna etti.
Performansı değerlendiren Gerrard, böylesine zorlu bir deplasmanda kazanmak için gereken mental dayanıklılığa dikkat çekti. Rangers ve Aston Villa'nın eski teknik direktörü, The Overlap Daily'ye şöyle konuştu: “Arsenal'ı takdir etmek gerek çünkü lig böyle kazanılır. Liverpool gibi deplasmanlara gidip güçlü kalır, kenetlenir ve farklı türde bir performans sergilersiniz.”
Gerrard, bol gollü galibiyetlerin etkileyici olduğunu ancak Mikel Arteta'nın takımının şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonunu asıl belirleyen sonuçların bu tür dar farkla kazanılmış, zorlu galibiyetler olduğunu belirtti.
Gerrard üç büyük rakibi işaret etti
Arsenal'a güvenmesine rağmen Gerrard, şampiyonluk yarışının tek takımlı geçmesini beklemiyor. Sezon ilerledikçe az sayıda üst düzey kulübün diğerlerinden uzaklaşacağını öngörüyor. Liverpool efsanesi, Arsenal'ı sezonun son gününe kadar zorlayabilecek üç takım olarak Manchester City, Chelsea ve eski kulübü Liverpool'u saydı.
Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: “Mücadele, direnç ve birliktelik dolu bir performanstı; sonunda kazanmayı başardılar. Sezon sonunda ligi kazanırlarsa, ki bence kazanacaklar, sezon başından beri fikrimi değiştirmedim, eminim zaman zaman harika görünecekleri dört ya da beş sıfırlık galibiyetlerinden çok bu maça dönüp bakacaklar.”
Brighton'ın ilk dört hedefi
Gerrard'a göre şampiyonluk yarışı dört takım arasında geçecek gibi görünse de Fabian Hurzeler yönetimindeki Brighton'a övgüler yağdırdı. Manchester City karşısındaki etkileyici galibiyetinin ardından üçüncü sırada yer alan Brighton'ın, Şampiyonlar Ligi bileti için gerçek bir aday olduğuna inanıyor.
“Premier League'de sezon boyunca pek çok farklı zorlukla karşılaşırsınız. Arsenal'ın, City'nin ve Liverpool'un kadrolarının durumuna baktığımda, 38 maçlık süreçte bu üç takımın ve Chelsea'nin, Chelsea'nin ikinci yarıdaki hâline de bakınca, diğerlerinden biraz uzaklaşacağını düşünüyorum. Ama Brighton'ın onları zorlayacağını, bunun için mücadele edeceğini düşünüyorum ve ne kadar zorlayabileceklerini görmeyi gerçekten merak ediyorum. Bana göre Brighton şampiyonluk adayı değil.”
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”