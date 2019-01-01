Fikret Orman'dan yeni teknik direktör açıklaması: "Seçimden sonra daha hızlanır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli takım mesaisine EURO 2020 Eleme maçları ile başladı ve sezon sonunda tam zamanlı olarak A Milli Takımı çalıştırmaya başlayacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına Şenol Güneş ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Gelsin bizde yapmaya başlasın"

Başkan Orman, A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova'yı yenerek 2'de 2 yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İki üst üste galibiyet moral oldu. Daha önce moral olarak bir düşüş yaşanmıştı. Biraz öz güvenini de kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. Çok başarılı maçlar çıkarttılar. Şimdi Şenol hoca gelsin o başarıyı bizde yapmaya başlasın." diye konuştu.

Yeni teknik direktör seçimden sonra

Beşiktaş'ı çalıştıracak yeni teknik direktör konusunda Orman, şu değerlendirmede bulundu:

"Şenol hoca sezon sonunda milli takıma gidecek. Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır ama daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş'ın mayıs ayında bir seçimi var. Ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz. Seçim bittikten sonra daha da hızlanır bu işler. Etik olarak da çok doğru bulmuyorum seçimden evvel."