Fikret Orman: Ülke futbolu olarak çok kötü yerdeyiz

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, adil yönetimle Türk futbolunun marka değerini daha yukarı taşımak istediklerini söyledi.

Vakfın düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Orman, bu sezon devreye giren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen en çok konuştukları konunun hakemler olduğuna dikkati çekerek, "Hakem kardeşlerimizi anlamaya ve destek olmaya çalışırken, bir yandan da bunların sürekli biçimde olmamasını istedik. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir. Ligin güvenliği, adil yönetimle sağlanır. Ligin marka değeri adil yönetimle yukarı çıkar." dedi.

Sporseverlerin maçlara ilgisinin ve statları doldurmasının da adil yönetimle sağlanabileceğini kaydeden Orman, "Bu sezon yaşanan hataların VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber artık sona ereceğini temenni ediyoruz. Her yıl milyonlarca taraftar stadımıza geliyor. Yurt dışından gelen turistler de müzelerden sonra mutlaka bir maçı programlarına koymaya başladılar. Bütün bunlara rağmen maalesef ki ülke futbolu olarak marka sıralamasında hala çok kötü yerdeyiz. Yayıncı kuruluşun desteğiyle lig artık dünyada birçok ülkede yayınlanıyor. Türk futbolu adına daha çok geliştirmemiz gereken alanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk maçının TSİ 15.00'te verildiğini hatırlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç neden öğle güneşi altında, o saatte oynandı. Asya pazarında milyarlarca insan bu maçı takip ediyor. İşte biz de madem o kadar dünya yıldızı transfer ediyoruz, bu yıldızların dünya sahnesine çıkması adına tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Türk futbolunu artık sınırlarımızın dışına çıkarmak istiyorsak hepimize önemli görevler düşüyor."

Avrupa'da futbolun yeniden dizayn edildiğini hatırlatan Orman, "Önümüzdeki senelerde Türk takımları olarak Avrupa şampiyonalarına daha az takımla ya da oluşturulması konuşulan organizasyonlarda daha az takımla katılma ihtimalimiz var. Dolayısıyla federasyonuyla Kulüpler Birliğinin ve kulüplerin bir olup Türk futbolu için yurt dışında lobi tanıtımı yaparken, ülkemizdeki futbolun marka değerini el birliğiyle yükseltmeliyiz. Finansal fair play, Türk futbolu adına en büyük sorun haline geldi. Artık TFF'nin hazırladığı yeni lisanslama yöntemine hep beraber uyma zorunluluğumuz var. 'deki kulüplerin bütçelerinden fazlasını harcamama zorunluluğu var. İnşallah en kısa sürede Türk futbolunun finansal planlamasını hep birlikte sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Daha büyük sponsorlukları yapmaları gerektiğini vurgulayan Orman, önlerindeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonunda seçim olacağını hatırlatarak, Türk futbolu adına seçimin hayırlı olmasını temenni etti.

TFF seçiminde başkanlık adaylığını açıklayacak Nihat Özdemir'in de aralarında bulunduğunu belirten Orman, "TFF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Sayın Nihat Özdemir'e başarılar diliyorum. Kendisi önemli sorumluluğun altına giriyor. Başta milli takımımızın parlak günlerinin konuşulmasından, futbol kulüplerinin mali yapılanmasının düzeltilmesinden, futbolda azalan güven unsurunun yeniden tesis edilmesinden, markalaşmaya kadar birçok konu masasında duruyor. Yeni sezonla birlikte gerçekten mesai harcanan, futbol adına 7 gün 24 saat çalışan bir sistemin olmasını temenni ediyorum. Tek görev olarak elinde gelirin dağıtımını görmeyen, futbolda daha çok kaynak toplayan, dünyada Türk futbolunun pazarlanması için faaliyet göstermek adına çalışan yönetim kurulu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Orman, tüm liglerdeki şampiyon takımları tebrik ederek, düşen ekiplerin en kısa sürede lige dönmelerini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.