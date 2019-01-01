Fikret Orman, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi düşünüyor

Şenol Güneş'in yerine teknik adam arayan Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın hedefinde Antonio Conte var.

Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmaya varmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Mayıs ayındaki seçimleri de düşünen Fikret Orman, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Orman'ın hedefinde, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Antonio Conte bulunuyor.

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Ocak ayında transfer görüşmeleri için Milano'ya giden Fikret Orman, Şenol Güneş'in A Milli Takım ihtimalini düşünerek Conte için ilk temaslarda bulundu.

İtalya'da Conte ile yüz yüze görüşen Fikret Orman, Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasından sonra İtalyan teknik adamla temasları hızlandırdı. Fikret Orman'ın Antonio Conte için kulübün tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve iki sezon görev yaptığı İngiliz ekibinde bir Premier Lig, bir FA Cup şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, daha önce İtalya Milli Takımı ve Juventus başta olmak üzere Siena, Atalanta, Bari ve Arezzo takımlarını çalıştırdı.