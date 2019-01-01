Fikret Orman: Ricardo Quaresma'nın açıklamaları doğru değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma'nın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Beşiktaş'ın Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Orman, yaz transfer sezonunu iyi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "7 tane transfer yaptık. İki tane bek transferi yaptık. Medel ile yollarımızı ayrıldık. Hem 6 hem 8 numara oynayacak oyuncu arıyorduk, 'den Elneny'i aldık. Kanatlara da Boyd ve Nkoudou'yu aldık. Son aldığımız Diaby için 'santrfor değil' diye konuşuluyor. Oynadığı takımlarda tek santrfor olarak oynamış bir futbolcu ve 20 gol attığı sezonları var. Bizim tek santrforumuz Burak Yılmaz'dı. Hem santrfor hem kanat oynayabilen bir oyuncu istedi hocamız. Biz de çalışmalarımızı o yönde yaptık."

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ın neden alınmadığı sorulduğunda ise Fikret Orman şu yanıtı verdi: "Aboubakar'ın kronikleşen bir diz sakatlığı vardı. ile görüştük. Aboubakar orada 2.9 milyon euro alıyormuş. Biz '2 milyon ödeyelim' dedik. Aboubakar bize gelmek için 500 bin euro daha fazla istedi. Oyunculardan duygusal bağ bekliyoruz, bu zihniyette Beşiktaş'a gelmesinin doğru olmayacağını düşündük. Benim gözümde bu davranışları, Beşiktaş'a gelmesini mümkün kılmadı."

Daha fazla takım

Siyah beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 'ya transfer olan Ricardo Quaresma hakkında açıklamalar yapan Fikret Orman, Portekizli yıldızın sözleri ile kendisini hedef aldığını dile getirdi:

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Quaresma, ligin devre arasında eşinin mutsuz olduğu gerekçesiyle Serdal Adalı'ya ayrılmak istediğini söylemiş. 3 defa alacaklarının ödenmesi için ihtarnameler yolladı, hepsini ödedik. Beşiktaş'ta 7 sene kalan bir futbolcunun, Beşiktaş'ı toparlama arzusu içinde görmek en büyük arzumdu. Beşiktaş'ta kimsenin parasını kalmayacağını bilmesi gerekirdi. Takımı sahiplenmesi, abilik yapması gerekirken bu ihtarnamelerle yaptığı hareketleri beğenmedim. Quaresma'nın açıklamaları doğru değil. Beni hedef göstermesi de doğru değil. Son 6 aydır kendisiyle ayrılacağımızı biliyordu. Ben hocaya 'Onu oynat ki takım bulabilsin' dedim. Takım bulunca 'eşim mutsuz' demek yakışmadı."