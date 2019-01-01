Fikret Orman: "Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in geleceği hakkında net konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir Kartal Yuvası şubesinin açılışına katıldı.

Burada basına konuşan Orman, başta Adem Ljajic'in geleceği ile ilgili olmak üzere önemli demeçler verdi.

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine başkan Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklamasında bulundu.

İşlerinin Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, lider Medipol ile yapacakları maça değinerek, şunları söyledi:

"Maçlar hakkında iddialı bir şey söylemek çok mümkün değil. Artık son haftalara doğru geliyoruz. 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Maç Vodafone Park'ta oynanacak. Bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz. - derbisiyle alakalı da bir yorum yapmak istemiyorum."

" bizim dostumuz"

Bursaspor ve Beşiktaş arasında geçmişten gelen bir gerginliğin olduğunu ancak kendisinin başkanlığı döneminde bunların bittiğini anlatan Orman, "Bana, 'Bursa'da Beşiktaş mağazası açmak zor.' diyorlardı. Beşinci, altıncı mağazamızı açtık." diye konuştu.

Bursa'da çok fazla Beşiktaş taraftarı bulunduğunu aktaran Orman, "Bursaspor bizim dostumuz, başkanları Ali (Ay) ağabey de çok sevdiğimiz bir spor adamı, benim çok yakın dostum. Bursaspor'a olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hiç para almadan Umut Nayir'i verdim. Burada kiralık oynuyor. Beklentisiz yaptık. Kötülükten beslenenlere bu camialar yer vermeyecekler. Kötülükten beslenenler, kötülük olduğu zaman ortaya çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.