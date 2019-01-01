Fikret Orman: İlk tercihimiz yerli teknik direktör, ama yabancı da olabilir

Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunda ilk tercihlerinin yerli bir isim olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle görüşmediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük için ismi geçen Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez’i biraz görmek istediklerini söyleyen Orman, “Onun yetkisi biraz artacaktır, görmek istiyoruz. Şenol Hoca'ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki. Şenol Hoca, 1 Haziran'da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var. Langaspor'dan bahsetmiyoruz, Milli Takım'dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil" dedi.

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Fikret Orman, ilk tercihlerinin yerli teknik adam olduğunu belirterek, “Ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız. Guti'ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir. Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz" diye konuştu.