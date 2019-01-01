Fikret Orman: Federasyon, Fenerbahçe maçı günü için bize danışmadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın Pazartesi günü olmasını eleştirdi.

Fikret Orman, Fenerbahçe maçının Pazartesi günü oynanacak olması hakkında konuşurken, bu teklifin rakiplerinden de gelmediğini belirtti.

Fikret Orman, "Fenerbahçe bizi arayıp Pazartesi oynayalım dese kabul ederdik." dedi.

"Malmö'den sonra döndük iki gün sonra maç yaptık. Sorduk, 48 saat dinlenmek için yeterli dediler."

"Başkan Ali Koç bunu bize söylese kabul ederdik. Ne fark edecekti Pazar olmuş Pazartesi olmuş?"

"Bizim her bölgeden taraftarımız geliyor. Pazartesi akşamı 9'a maç koyuyorsunuz. Ertesi gün dönecekler işe gidecekler insanlar."

"Bizimle konuşmadan bir karar verilmesini yanlış buluyorum. İtirazda bulunsak değiştirmeyecekler. Yapılan şey ayıp. Her bağırıntıdan sonra onun lehine karar veriyor TFF."

"TFF Başkan adayı değilim"

"TFF ile alakalı bir düşüncem yok. Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım, TFF seçimi Haziran'da, kim aday olur bilmiyorum, ben değilim. Kimin aday olup olmadığıyla da ilgili bilgim yok."

"Şenol Hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. Mayıs'ta kongremiz var. Şenol Ağabey ile o günün şartları içinde konuşuruz, kalmak istiyorsa sözleşme yaparız."

"Şu an federasyona dönüp milli takım hocalığı yapmak isteyebilir, bunu da anlayışla karşılarım. Tercihine saygı ve sevgiyle bakacağım."

"Sabri Çelik'e güveniyoruz"

"Yusuf Namoğlu ile eskiden tanışırız. Görev süresince ona destek olmaya çalıştık. Çalışkandı ve iyi hizmetler yaptı. Teşekkür ederiz hizmetleri için."

"Sabri Hoca'yı da çok severiz. Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu var ekipte, kıymetli insanlar."

"Göreve gelir gelmez şu oldu diye MHK'yi sıkıntıya sokmamak lazım. Bu sezon etki olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi katkı yaparlar diye düşünüyorum."

VAR çok doğru bir sistem ama tüm sistemi düzeltemez. VAR sonuçta bir sistem, başındakiler neticede birer insan. Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz, öyle de olduğunu düşünüyorum. Hakemlik zor bir iş."

"Kagawa kendini gösterecek"

"Beşiktaş iyi oyunculardan kurulu ve yarışmacı olmalı. Japonya'dan oyuncu almak için almayız, iyi oyuncu olması lazım."

"Kagawa geldi 2-3 maç oldu. Daha tam olarak intibak sağlamadı. Bu haftaki maç onun için çok önemli. Vodafone Park'ta kendini göstereceği bir süreç."

"İlgilendiğimiz ve düşündüğümüz birkaç oyuncu var. Zamanı geldiğinde açıklarız."