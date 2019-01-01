Fikret Orman: Beşiktaş'ın Şenol Güneş'i göndermek gibi bir niyeti yok

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddiaları hakkında konuşan Fikret Orman, şu anda böyle bir durumun bulunmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS' ta Şenol Güneş'in ayrılık iddialarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Beşiktaş iyi bir hava yakaladı, camia ve takımla beraber statta da iyi bir havası var. O da takımın performansına etki ediyor. Lige de iyi başladık."

"Kagawa kendini ispat etmiş bir oyuncu. Ne olduğu, nasıl oynayacağı belli bir oyuncu, müthiş bir yetenek ama bugün asıl konuşulması gereken kişi, Burak Yılmaz diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta neler yapabileceğini gösterdi."

"Devre arası kampını iyi geçirdik. Vida ile Ismat-Mirin iyi bir ikili oldu. Camia iki sene üst üste şampiyon olup geçen sene kaçırılınca bir üzüntü yaratmıştı. Takım da Avrupa Ligi'nde kötü gidince camia üzerinde kötü bir enerji vardı. Artık o kötü enerji yok. Onu hissediyorum."

"Şampiyonluk bizim elimizde değil ama sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Güzel bir yarış olacak. Biz de bunun içinde olacağız. Umutluyuz. An itibarıyla liderden 9 puan gerideyiz, ama iyi bir yoldayız."

"Şenol Güneş Bursaspor'dan geldi. Orada sözleşmesi bitti ve geldi. Sözleşmesi bitince oturduk konuştuk. Şu anda Milli Takım'ın başında bir hoca var. Çok saygı duyduğumuz Lucescu var. Bizim hocamız da sahada, Beşiktaş takımının başında. Şu anda bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Şenol Hoca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Benim de başkan olarak Mayıs'ta kongrem var. Şu anda bizim gündemimizde seçim de yok. Şu anda tamamen lige konsantre olduk."

"Lucescu ayrılır ve Şenol Hoca oraya gitmek ister. Bunlar olabilecek şeyler. Aynı futbolcular gibi... Şu anda böyle bir durum var mı? Yok! Şenol Hoca da görevinin başında olduğunu belirtti. Hocamız şu anda takımın başında ve kendisi de kontratım var diye söylüyor."

"Şenol Hoca'yı çok severim. Burada öyledir, böyledir demenin manası yok. Beşiktaş'ın hocasını göndermek gibi bir niyeti yok. Beşiktaş niye hocasını göndermek istesin?"

"Quaresma kontratlı futbolcumuz. Avrupa ve Orta Doğu'daki transfer dönemi bitti. Gitmek isterse gidebilir. Kalmak isterse de kontratı var, kalabilir. Oyuncuyu zorla göndermiyoruz. Bugünden yarına olacak şey değil. Quaresma'nın 15-17 senelik kariyerinin 7 senesi Beşiktaş'ta geçmiş. Onun üzüleceği bir şey olsun istemeyiz."