Fikret Orman: Devre arasında 5-6 oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız

Fikret Orman, Pepe'nin parasal nedenlerden dolayı ayrılmadığını, devre arasında 5-6 oyuncunun daha takımdan gideceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camianın gündemine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. NTV' de yayınlanan Spor Aktüel programına konuk olan Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile devam edeceklerini belirtti.

Başkan Orman, mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerini anımsatarak, "Sezon sonuna kadar Şenol Hoca'yla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol Hoca'yla 2019'a kadar sözleşme imzaladık. Hocayı biz de Beşiktaş camiası da çok seviyor," ifadelerini kullandı.

Orman'ın açıklamalarından öne çıkan diğer detaylar ise şu şekilde:

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."

"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, 'Allah Allah' bir durumda değiliz. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle aramızda dört puan fark vardı."

"Altı buçuk sene içerisinde Beşiktaş'ta üç hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım."

"Şenol Hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor. Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."

"Ben Şenol Hoca'ya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol Hoca'nın adamlığına güvenirim."

"Şenol Hoca'ya Milli Takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. 'Şenol Hoca, Milli Takım'a gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?"

"Ben kongrede adayım dedim. Bugün vazgeçtim desem 'Kaçtı' derler. Her şey olumsuzluk üzerine. Ben olmasam başkan adayı olan yok. Madem memnun değilseniz, çıkın aday olun. Memnun olmadığınız için değil, yapabilirim dediğiniz için aday olun."

"Çıtayı çok yukarılara koyduk. Beşiktaş'ta başarı kriteri çok yüksek olduğu için insanlar mutsuz, biz de mutsuzuz."

"Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık işte, 103 bin euro alacağı var. Evinin kirası, maç başıları ve maaşı dahil olmak üzere. Maaşından 50 bin euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4.5 milyon euro. Pepe'nin babasıyla alakalı bir sağlık problemi vardı. Biz sezon sonunda ayrılacaktık, sezon ortasında ayrılmasını konuştuk, doğruydu. Ama sadece Pepe değil, 5-6 oyuncu daha devre arasında ayrılacak."

"Hedefi olan, ruhunu sahada veren, kaçmayan, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz, oyuncu paramı alamıyorum diyor. Sahaya bakalım, sahada konuşalım. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan oyunculara para ödüyoruz."

"Beşiktaş yeni bir sayfa açacak ve sahada yüreğini koyacak oyuncular olacak."

"Şenol Hoca'yla yapacağımız toplantıyla hangi bölgelerde yoğunlaşacağımıza karar vereceğiz. 2-3 oyuncu alacağız. 1-2 tane stoper olabilir."