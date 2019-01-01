Fikret Orman: Abdullah Avcı ile 3 senelik sözleşme imzalayacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği yemeğin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu lılar Derneği'nin düzenlediği yemeğin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un canlı yayınında soruları yanıtlayan Orman "Bir tek bu sezonla ilgili değil, geçen sezonla ilgili düşüncem de aynı. Geçen sene 'ın ile oynadığı maç şampiyonu belirledi. Bu sene de Beşiktaş ve Rizespor maçları, Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi. Şampiyonlukları hakemlerin değil, teknik adam ve oyuncuların belirlediği bir lig olmasını diliyorum. 'deki hakemler maçı sahada oynamıyor, maçtan önce kafalarında oynuyorlar. Hakemler gücün yanında, güçlünün yanında olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştıklarını belirten Fikret Orman "Abdullah Avcı ile 3 senelik sözleşme imzalayacağız. Bugün ya da yarın imzaları atacağız. Çok beğendiğimiz bir hocaydı, çok hızlı oldu. Göksel Gümüşdağ'a da buradan teşekkür ediyorum. Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ın standartları doğrultusunda iyi bir kontrat vermeye çalıştık. Guardiola, 'ye kendi ekibiyle gidiyor. Bizde de çağdaş futbolun en önemli temsilcisi Abdullah Avcı. Beşiktaş'taki ekiple birlikte bir ekip kuracak hocamız." şeklinde konuştu.

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili konulara da değinen Orman "Önceden UEFA ile yaptığımız anlaşmadan dolayı sıkıntılarımız vardı, şimdi o yok ama parasal sıkıntılarımız var. Geçen seneden oluşan bir omurgamız var ama istemediğimiz, benim de istemediğim oyuncularla yollar ayrılacak. Abdullah Hoca ile 'den hiçbir oyuncunun ismini konuşmadık. Bugün Kadir Gecesi, sözüme güvenin. Visca çok iyi bir oyuncu, Başakşehir ile kontratı var. Başakşehir'in Visca için beklentileri olduğuna eminim ama bizim o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok. Ayrıca öyle bir niyetimiz de yok." sözlerini kullandı.

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