Son birkaç saat içinde sosyal medya platformları, kulübün Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerine gelecek sezon takımı yönetmesi için İspanyol teknik direktör Roberto Martínez ile anlaşma yapma olasılığıyla ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Al-Nassr taraftarları arasında geniş çaplı bir öfke sahnesine dönüştü.

Bu haberler Al-Nassr camiasında sessizce geçiştirilmedi; taraftarlar, İspanyol teknik direktörün Suudi Roshen Ligi şampiyonluğunu korumayı ve tüm turnuvalarda güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedefleyen bir takımı yönetmek için uygun bir seçenek olmadığını düşünerek, bu fikri reddeden çok sayıda yorum ve tweet yayınladılar.

Öfkeli tepkiler, Al-Nassr taraftarlarının, Jesus’un liderliğinde takımın sergilediği tarihi sezonu hâlâ kutlarken geldi. Jesus, yedi yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu kulübün vitrinine geri getirmeyi başarmıştı.

Taraftarlar: Net bir teknik kimliği olmayan bir teknik direktör

Taraftarların eleştirilerinin çoğu, Martinez’in teknik yönlerine odaklandı; pek çok taraftar, İspanyol teknik direktörün antrenörlük kariyeri boyunca sahada net bir kimliğe veya güçlü bir karaktere sahip takımlar kurmayı başaramadığını düşünüyor.

















Taraftarlar, 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımının sergilediği performansı örnek gösterdi. Turnuvanın en güçlü kadrolarından birine sahip olmasına rağmen, pek çok kişi milli takımdaki oyuncuların kalitesinin, takımın sahada gösterdiği performanstan çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Ayrıca okuyun... Fas, Mısır ve Suudi Arabistan arasında... Dünya Kupası turunda en öne çıkan Arap yıldız kim?

Ayrıca, Al-Nassr taraftarlarından bir kısmı, İspanyol teknik direktörün oyuncularının bireysel çözümlerine aşırı derecede güvendiğini ve büyük rakipler karşısında kendini kabul ettirebilecek bir takım sistemi geliştirmeyi başaramadığını düşünüyor.

Taraftarlar, teknik direktör hakkında sert ifadeler kullandılar; bazıları onu “fikirden yoksun” olarak nitelendirirken, diğerleri ise sınırlı başarılarının olağanüstü teknik fikirlerin bir sonucu olmaktan çok, birlikte çalıştığı oyuncuların kalitesinden kaynaklandığını düşündü.

Tartışmanın merkezinde Ronaldo

Taraftarların itirazlarının nedeni sadece teknik yön değildi; tartışma, Martinez ile Al-Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo arasındaki olası ilişkiye de uzandı.

Al-Nassr taraftarlarının büyük bir kısmı, İspanyol teknik direktörün şu ana kadar Portekiz milli takımında Ronaldo dosyasını istenen şekilde yönetemediğini düşünüyor ve onu, zaman zaman takımın çıkarlarını göz ardı ederek Portekizli yıldıza özel muamele yapmakla suçluyor.













Bu eleştiriler, Dünya Kupası’nın ilk turunda Demokratik Kongo ile oynanan ve berabere biten maçın ardından Ronaldo’nun maruz kaldığı eleştirilerle aynı zamana denk geldi; Portekiz kaptanı maç boyunca sahada kaldı ancak ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Bazı taraftarlar, Martinez’in Ronaldo’nun fiziksel performansındaki düşüşe rağmen ona tamamen güvenmeye devam etmesinin, Al-Nassr’da da aynı senaryonun tekrarlanacağına dair endişeleri artırdığını düşünüyor. Özellikle de takımda çok sayıda yıldız oyuncu bulunurken, isimlere bakmaksızın zor kararlar alabilen bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu için.

Jesus’un başarılarının kaybolacağı korkusu

Taraftarların Martinez ile sözleşme yapma fikrini reddetmelerinin ardındaki en önemli etken, belki de Jorge Jesus ile yapılan doğrudan karşılaştırmaydı.

Portekizli teknik direktör, takımı yerel şampiyonluk podyumuna geri döndürmeyi ve yedi yıl sonra ilk kez Suudi Roshen Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardıktan sonra Al-Nassr’dan ayrıldı; ayrıca takıma rekabetçi kimliğini geri kazandıran güçlü bir sistem kurdu.

Ayrıca okuyun... Dokunulmaz bir oyuncu... Ronaldo, Portekiz'in en büyük taktiksel sorunu mu haline geldi?

Bu nedenle taraftarlar, mevcut aşamada projeyi geliştirebilecek ve elde edilen başarıların üzerine inşa etmeye devam edebilecek bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor; teknik açıdan büyük bir konsensüs sağlamayan bir isimle yeni bir maceraya atılmak istemiyorlar.

Teknik kadronun geleceğine dair haberler dolaşmaya devam ederken, Al-Nassr yönetimi önemli bir sınavın eşiğinde görünüyor. Kulüp yönetimi yeni sezonda takımı yönetebilecek ismi ararken, taraftarlar sosyal medya üzerinden baskılarını sürdürüyor ve “yanlış karar” olarak nitelendirdikleri bu kararın gerçeğe dönüşmesini engellemeye çalışıyor.

Al-Nasr camiasında akıllarda kalan soru şudur: Yönetim taraftarların sesine kulak verecek mi, yoksa Martinez’i önümüzdeki dönemi yönetmek için doğru kişi olarak mı görüyor?