Figo Vakası: Barcelona ile Real Madrid arasındaki en büyük transferin perde arkasını aydınlatan Netflix belgeseli

Luis Figo'nun Barça'dan Real'e transferini konu alan Netflix belgeseliyle ilgili merak ettiğiniz her şey burada.

Luis Figo futbol tarihinin gördüğü en sansasyonel transferlerden birinin kahramanıydı. Onu Barcelona'dan Real Madrid'e götüren tarihi anlaşmayı konu eden Netflix belgeseli El Caso Figo (Figo Vakası) transferin detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler bu benzersiz hikayeyi izlemek için sabırsızlanıyor. GOAL belgeselle ilgili tüm bilinenleri sizin için derledi.

Figo Vakası'nın konusu ne?

Temmuz 2020... Galacticos'u kurmaya kararlı olan Real Madrid başkanı Florentino Perez dev bir hamleyle beş yıldır Barcelona forması giyen Figo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye soktu.

O tarihte dünya rekoru olan 62 milyon euroluk bonservisi ödeyen Real Madrid, La Liga'da kendini kanıtlamış bir yıldızı Santiago Bernabeu'ya getirdi.

Barcelona taraftarları çok sevdikleri Figo'nun rakibe gidişiyle kendilerini ihanete uğramış gibi hissediyordu. Portekizli oyuncu Camp Nou için bir anda kahramandan kötü adama dönüştü.

Barcelona'ya karşı sahaya çıktığı maçlarda acımasızca ıslıklanan Figo, Ekim 2000'de Katalunya'ya ilk dönüşünde pankartların, düşmanca tezahüratların ve tribünden sahaya atılan yabancı maddelerin hedefiydi.

Bu tepkilerin en meşhuru ise Kasım 2002'de yaşandı. Yabancı maddeler sahaya yağmur gibi yağarken, köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan Figo'nun olduğu noktaya bir domuz kafası atıldı.

Dünyayı şoka sokan bu transferin üzerinden 20 yıl geçti. Transferde rol oynayan isimleri belgeselde yer almaya ikna eden Netflix ortaya ilgi çekici bir belgesel çıkardı.

Belgesel derin bir kültürel çatışmayla yoğrulan bu tutkulu rekabetin geçmişine ve transfer piyasasının karanlıkta kalan kısımlarına da ışık tutuyor.

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Figo Vakası ne zaman yayınlanacak?

Figo Vakası, 25 Ağustos 2022'den itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Belgesel, 2021 yapımı 'Pele' biyografisiyle tanınan David Tryhorn ve Ben Nicholas'ın imzasını taşıyor.

Tryhorn yeni projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pele'nin elde ettiği başarının ardından Ben ile birlikte El Caso Figo için yeniden Netflix ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Biyografilerden veya sportif başarılardan ibaret olmayan, yeni bir şeyler söyleyen spor belgesellerine rastlamak giderek zorlaşıyor. El Caso Figo'nun bu açıdan farklı olduğuna inanıyoruz."

"Figo'nun kariyerine yerine transfere odaklanan bu belgesel bizlere gerçekleri, açgözlülüğü, ahlakı ve dünyanın en popüler sporunun arka planını anlatıyor."

"Transferde payı olan herkesin belgesele katkıda bulunması bizi mutlu etti. Florentino Perez'den Pep Guardiola'ya kadar birçok kişi, ama özellikle de transferi hakkında 20 yıl boyunca kaçındığı sorulara yanıt vermek isteyen Luis Figo bize büyük zaman ayırdı."

Figo Vakası'nı nereden izleyebilirim?

Figo Vakası sadece Netflix platformunda yayınlanacak.

İspanyolca çekilen belgesel dublaj ve altyazı seçenekleriyle dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler ile buluşacak.

Figo Vakası'nın fragmanını izleyin