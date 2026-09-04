Real Madrid efsanesi Luis Figo, Kraliyet Kulübü'nün son yaz transfer dönemindeki transferlerini övdü ve iki sezon şampiyonluk yaşamadıktan sonra bu hamlelerin doğru zamanda geldiğini vurguladı.

Figo, "Figosofadas" adlı podcast'te şunları söyledi: "Real Madrid'in çok iyi transferler yaptığını düşünüyorum. İhtiyaç duyduğu önemli mevkilere oyuncular getirdi: stoper, bekler ve Diomande gibi bir kanat oyuncusu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak transferler mükemmeldi ve isimlerden ziyade ihtiyaçtan kaynaklandı."

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Figo şunları ekledi: "Bu adımı atmak ve son iki yıl hiçbir kupa kazanılamadıktan sonra takımı güçlendirmek gerekliydi. Bu, atmosfer için gerekli; böylece taraftar sezonu daha büyük bir umutla karşılar ve bu yılın olumlu geçeceğini hisseder."

Transfer piyasasındaki rekor fiyatlar konusunda ise Figo şu uyarıda bulundu: "Bir noktada bunun durması gerekiyor. Bunun kulüplerin bütçelerine ve finansal fair play kurallarına bağlı olduğu doğru, ancak rakamlar çok yüksek."

Eski Portekiz yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman söyledikleri gibi, 150 milyon euroluk bir transferin, örneğin forma satışıyla amorti edilebileceğini sanmıyorum. Bu transferler sportif açıdan başarılı olabilir, ancak finansal açıdan durum çok karmaşık."

Transfer piyasasının evrimine değinerek şöyle konuştu: "Benim dönemimin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O zamanlar ödenen meblağların çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Ancak piyasaların gelişmesi, bazı transferlerde daha da çılgın meblağlar ödemelerine yol açtı."

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