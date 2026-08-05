Portekiz futbol efsanesi Luis Figo, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir saldırı başlatarak görevinden ayrılmasını istedi. Bu ifadeler, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin bugün çarşamba günü yayımladığı bir makalede yer aldı.

Figo makalesine şu sözlerle başladı: "FIFA'nın sorunları hakkında 10 bin kelime yazabilirim. Ama çözüm sadece 3 kelime gerektiriyor: Infantino gitmeli."

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Şunları ekledi: "Hayatım boyunca futbolu sevdim. 20 yıl boyunca profesyonel futbolcuydum. İnanın bana, oyunun içindeki kariyerim boyunca bazı dolandırıcılarla karşılaştım. Ama son on gün içinde ortaya çıkanları izlerken gördüğüm şey, hayatım boyunca tanık olduğum en aşağılık, en aldatıcı ve en korkakça bencil davranıştı."

Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapan adam, yalnızca kendini ve arkadaşlarını zenginleştirmek için böylesine büyük değişiklikleri dayatmaya çalışan adam, oyunun geçmişinden kalma bir kalıntıdır ve geleceğinde hiçbir rolü olmamalıdır."

Şöyle sürdürdü: "Eğer fikir bu kadar iyiyse (Dünya Kupası'ndan hisselerin yatırımcılara satılması projesi), Dünya Kupası finalinden önce hepsi tek bir odada toplanmışken neden üyelerine söylemedin? Eğer plan güçlü ve sağlamsa, faydaları olarak tanımladığın şeylerin yanında neden üyelerine riskleri söylemedin?"

Figo sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer fikir apaçıksa ve düşünmeyi bile gerektirmiyorsa, sonunda sana yılda 30 milyon dolar maaşlı bir iş kazandıracağı gerçeği hakkında neden dürüst olmadın? Ama bunların hiçbiri olmadı. Çünkü bu iyi bir fikir değil. Özel sermayenin her zaman peşinde koştuğu boğucu getiriler konusunda şeffaflıktan yoksun olduğunda sağlam değildir; hisseni bir kez sattığında bunun sonsuza dek gideceğini ve haleflerini Dünya Kupası'nın mülkiyetinden mahrum bıraktığını açıklamaktan aciz kaldığında cesur değildir."

Şöyle ekledi: "Ve (fikir) dürüst değildir; Dünya Kupası'nın başını Washington'daki arkadaşlarına altın bir tepside sunduktan sonra, onların sana mevcut maaşının 5 katı değerinde bir iş vereceğini söylememekten geri kaldığında."

Dünya Kupası ve Ürdün Federasyonu Başkanı

Figo, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına eşlik eden tartışmalara işaret ederek sözlerine devam etti: "Disiplin kararlarını askıya alıp bunları tersine çevirmekten, ilk yarının sunumu nedeniyle oyun kurallarını ihlal etmeye kadar futbolun itibarına verdiği ihlaller zincirine bakarsanız, bunların hiçbiri şaşırtıcı değil; arkadaşlarını memnun etmenin önünde hiçbir şey duramıyor."

Şöyle sürdürdü: "FIFA Infantino'nun çete benzeri davranışını gözler önüne seren (Ürdün Federasyonu Başkanı) Prens Ali'nin yorumlarını okuduğunuzda da bu şaşırtıcı değil; bir aday gösterme mektubunu güvence altına almak için (Ürdün) Futbol Federasyonu'nun çalışmalarını ve finansmanını engellemek, ta ki bu korkunç bencillik dönemi sürsün diye."

Portekiz'in eski yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "Bu plan, kendisinden önce Süper Lig gibi, taraftarları mesajlarını düzene sokamadan önce tüm çarpıklıklarını ve hilelerini ortaya çıkaran medya yüzünden patladı. Çok şükür ki patladı."