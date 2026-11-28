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İtalyan futbolunun zirvesinde hesaplaşma yaklaşıyor. 14 Aralık Pazartesi günü Fiumicino'daki Hotel Hilton Rome Airport'ta federasyonun seçimli genel kurulu yapılacak. Giovanni Malagò ve Adriano Galliani, FIGC başkanlığı için yarışacak.

Forza Italia senatörü (82 yaşında) ve Milan'ın eski yöneticisi Galliani, futbolcular (AIC) ve antrenörler (AIAC) dernekleri tarafından aday gösteriliyor. Bu dernekler, geçen 22 Haziran'daki seçimlerde Malagò'yu desteklemişti. Malagò, istifa eden Gabriele Gravina'nın yerine, oyların %68,58'ini alarak %29,17 oy alan diğer aday Giancarlo Abete'yi geride bırakmıştı.

Ancak Malagò'nun başkanlığı, seçildiği sırada FIGC'ye kayıtlı olmadığı için sona erdi: Gerekli resmî şartlardan birini karşılamıyordu. Bunun üzerine CONI Yönetim Kurulu, başkan Luciano Buonfiglio'nun önerisiyle futbol federasyonuna komiser atanması yönünde oy birliğiyle karar aldı. Ardından 6 Ekim'de komiser olarak yine Malagò'yu atadı.

Malagò, 20 kulübün 11'inin imzasıyla Serie A'daki çoğunluğunu koruyor: Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, Torino, Udinese, Parma, Frosinone, Monza, Genoa ve Lecce. Inter, Atalanta ve Como'nun Galliani'ye yönelme girişimlerine rağmen durum değişmedi.

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Seçimlerde Serie A'nın oy ağırlığı %18, Serie B'nin %6, Serie C'nin %12, Serie D'nin %34, futbolcuların %20 ve antrenörlerin %10.

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Her şey, Giancarlo Abete'nin başkanlığındaki Ulusal Amatörler Ligi'nin son derece değerli %34'lük oyuna bağlı. Lig, iki aday arasında tercihini yapacak.

Bu arada Giovanni Malagò, Torino merkezli La Stampa gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Marotta (Inter başkanı, editörün notu) bana Galliani'nin aday olacağını bildirdi. Sonra Adriano'yu aradım ve açıkça, 'Gerçekten mi? İnanamıyorum!' dedim. Nisan ayında beni aday gösterenleri şimdi karşımda buluyorum".

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"Juventus da Galliani'nin yanında mı? Chiellini'nin bu U dönüşünden memnun olduğunu sanmıyorum, İtalya'ya özgü, anlaşılmaz bir durum bu".

"Millî takımın teknik direktörü mü? Bence bir federasyon başkanı herkesi dinlemeli ama sonunda kendi itibarını ortaya koyup karar vermesi gereken bir an gelir. Roberto Mancini'yi seçtim çünkü gençlerle yaptığı çalışmaları ve bilgisini takdir ediyorum. Ayrıca millî takımdaki bazı sporcular bana, 'Her zaman Mancini' diyor. A takım, futbolun yalnızca zirvesi. Çok güçlü bir 21 yaş altı takımımız var".

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İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini de Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Oynarken çatışmaya meyilli biri miydim? Basit anlaşmazlıklardı, her yerde olur, oldukça normal. Capello ve Galliani en sevdiğim hedefler arasında mıydı? Eh, Milan'la ilgiliydi, onun dönemleriydi. Oldu işte. Evet, oldu".

Adriano Galliani ise FIGC başkanlık seçimini kazanması hâlinde Mancini'yi millî takımın teknik direktörü olarak görevde tutacağını söyledi.