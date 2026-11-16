FIGC komiseri Giovanni Malago, İtalya'nın Belçika karşısındaki ağır Uluslar Ligi yenilgisinin ardından Roberto Mancini'yi savundu

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Belçika'ya 4-1 yenilerek sert bir gerçekle yüzleşti. Sonuca rağmen FIGC Özel Komiseri Giovanni Malago, millî takımın yeniden yapılanma sürecinin doğru yönde ilerlediğini söyleyerek teknik direktör Roberto Mancini'yi eleştirilere karşı savundu.

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İtalya için gerekli bir gerçekle yüzleşme

İtalya millî takımının Uluslar Ligi'nde yaşadığı son tökezleme ülkede tartışma yarattı ancak Malago sakinliğini koruyor. Coverciano'daki Panchina d'Oro 2026 töreni sırasında konuşan Malago, Brüksel'deki yenilginin ardından yaşananları değerlendirdi ve bu sonucu kadronun gelişiminin önemli bir parçası olarak nitelendirdi. Yenilginin, millî takımlar düzeyinde en üst seviyede rekabet edebilmek için hâlâ yapılması gerekenleri hatırlattığını belirtti.

"Brüksel'deki yenilgi sert bir uyarı ama yolculuğun da bir parçası. Ayaklarımız yere basmalı; bu tür yenilgiler bize bir şeyler öğretir" dedi. Sky Sport Italia tarafından aktarılan açıklamalarında Malago, skordan çok olumlu noktalara, özellikle de taraftarlarla yeni yetenek kuşağı arasında gelişen bağa odaklandı. "Bizi takip eden İtalyanların sayısını da vurgulamalıyız; uluslararası sahnede boy göstermeye başlayan yeni gençleri keşfediyorlar" diye ekledi.

Roberto Mancini'ye tam destek

Mancini'nin geçen haftaki performansını değerlendirmesi istendiğinde Malago, olumlu görüşünü hemen dile getirdi. Belçika karşısındaki ağır yenilgiye rağmen takımın durumunu değerlendirirken grubun zorluğuna dikkat çekti. İtalya'nın Uluslar Ligi'ndeki yerini koruması nedeniyle Malago, bu genç oyuncuların zirveye uzanan yolu hâlâ uzun ve zorlu olsa da gelecekteki başarının temellerinin atıldığına inanıyor.

"Notu kesinlikle iyi. Grup aşaması başladığında bunu kim söyleyebilirdi? Türkiye bütün maçlarını kaybetti ama çok zor bir gruptan geçerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Ayrıca bireysel yetenekleri ve potansiyeli var. Fransa, Dünya Kupası'nın favorisi olarak görülüyordu ve birçok kişiye göre en güçlü kadroya sahip" dedi Malago.

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FIGC yöneticisi, güçlü Belçika karşısındaki ilerlemeyi savundu

FIGC yöneticisi, sonucun hayal kırıklığı yaratsa da mart ayından bu yana kaydedilen ilerlemeyi gölgelememesi gerektiğini vurguladı. Takımın, grup aşamasının başında birçok kişinin beklediği gibi kolay bir rakip olmaktan çıktığını belirtti. Belçika'nın yıllardır dünya sıralamasında istikrarlı biçimde ilk üçte yer aldığını ve son Dünya Kupası'nda dünya şampiyonu İspanya'ya gol atan tek takım olduğunu hatırlatarak rakibin kalitesine dikkat çekti.

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"Belçika yıllarca dünya sıralamasının zirvesindeydi ve Dünya Kupası'nda İspanya'ya gol atan tek takımdı. Kolay bir rakip gibi görünüyorduk; Uluslar Ligi'ndeki yerimizi koruyoruz ve yapılacak çok şey var. Ama yolculuk başladı ve iyi başladı" dedi.

FIGC içindeki gelişmelerde olumlu bir dönemeç

Coverciano'daki görüşmede İtalya Futbol Federasyonu'nun iç dinamikleri de gündeme geldi. Malago, Adriano Galliani'nin FIGC başkanlığı adaylığında kendisine rakip olmayacağı haberine değindi. Bu gelişme, Malago'nun önündeki önemli bir engeli kaldırmış görünüyor. Federasyon yönetim yapısını istikrara kavuşturmaya çalışırken önümüzdeki aylarda daha uyumlu bir seçim sürecinin önünü açabilir.

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Komiser, bu değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunu ortam açısından "distensivo", yani rahatlatıcı bir işaret olarak tanımladı. Malago, "Evet, önemli ve rahatlatıcı. Bunu tahmin etmiştim. Artık bu, basının gündemindeki bir konu değil; bundan sonra yalnızca seçimlere azami sükûnet ve centilmenlikle götürecek dinamikler olacak" diye açıkladı.