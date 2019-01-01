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Trabzonspor

FIFA'ya şikayet edilen Trabzonspor transfer yasağı cezası alabilir

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AA
Milan, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedeli taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'da bir kriz bitiyor, diğeri başlıyor.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, FIFA'dan transfer yasağı cezası alabilir.

Milan, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle FIFA'ya başvurdu.

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Daha önce San Lorenzo'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın da bonservis bedelinin ödenmediği gerekçesiyle geçici transfer yasağı cezası alan Trabzonspor, bir kez daha aynı cezayla karşı karşıya kalabilir.

Trabzonspor, Milan'a yaklaşık 13 milyon TL değerinde ödeme gerçekletirmediği takdirde, geçici transfer yasağı cezası alabilir.

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