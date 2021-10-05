FIFA'nın yeni ofsayt kuralı İtalya'da hayat bulabilir

İtalya Futbol Federasyonu, FIFA'nın gündeminde olan ofsayt değişikliği için gönüllü oldu.

İtalyan basını FIFA'nın ofsayt kuralında bazı değişiklikler planladığını ve bu değişikliklerin U18 Ligi'nde denenebileceğini öne sürdü. Sky Sport İtalya'da yer alan habere göre FIFA'nın üzerinde durduğu değişiklik planlaması sonrasında hücum eden takımın oyuncularının savunma yapan oyuncularla arasındaki küçük boşluk boşluklara izin verilmesi gündeme gelebilir.

Habere göre FIFA'nın bu yönde bir adım atmasında VAR kontrollerinde, hücum eden takım oyuncusunun vücudunun kendisine avantaj sağlamayacak bölümlerinin önde olması nedeniyle iptal edilen goller etkili oldu. İtalya Futbol Federasyonu U18 Ligi'nin önümüzdeki sezon bu kurala uygun bir şekilde oynatılması için başvuruda bulunurken, FIFA bu talebe henüz yanıt vermedi.

VAR'ı da ilk İtalyanlar uygulamıştı

İtalyan futbolu Avrupa'nın geri kalanında benimsenmeden önce VAR'ı kullanan ilk ülke olmuştu. Önce İtalya'da hayata geçen VAR, sonrasında Avrupa futbolunun büyük bir bölümünde hayata geçmişti. Yaygınlaşmasıyla birlikte birçok hakem hatasının önüne geçen VAR, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmiş ve özellikle Türk futbolunda tartışma konularından biri olmuştu.

FIFA'nın ofsayt kuralında değişiklikler yapabileceği iddiaları geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmiş ancak kuralda radikal bir değişiklik yapılmamıştı. Dünya futbolunun karar verici mekanizmasının İtalyan basınında yer alan bu iddianın ardından bu yönde bir adım atmayacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

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