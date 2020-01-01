FIFA'dan Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi hakkında soruşturma

FIFA, Manchester Unied'ın Sporting'den kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in transferi hakkında soruşturma başlattı.

’ın geçtiğimiz devre arası transfer döneminde 55 milyon euro ödeyerek Sporting'den transfer ettiği Bruno Fernandes, Portekizli yıldızın eski takımlarını birbirine düşürdü. ’nın yaptığı başvuru üzerine FIFA, transferi soruşturma kararı aldı.

Sampdoria, Fernandes’in 2017 yılında Sporting'e 10 milyon euro’ya satıldığı anlaşmada yer alan “sonraki satıştan yüzde 10 pay” maddesinin işletilmediğini savunarak FIFA’ya başvuruda bulundu. Sporting'in kendilerine ödeme yapmadığını belirten Sampdoria, maddenin işletilmesini talep etti.

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Sporting ise Fernandes’in 2018 yılında sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini, sonrasında ise boştayken yeni sözleşme imzalandığı için maddenin geçerliliğini kaybettiğini savundu.

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Konu hakkında bir açıklama yayımlayan FIFA, “Sampdoria’nın başvurusu üzerine Bruno Fernandes’in Sporting'e transferi sürecinde yer alan maddenin geçerli olup olmadığı konusunda soruşturma başlatılmıştır” diyerek transferin incelemeye alındığını bildirdi.

Fernandes, Sporting taraftarlarının fiziksel saldırısının ardından sözleşmesini fesheden birçok futbolcu arasında yer alıyordu. 50 maskeli adamın antrenman sahasını basarak gerçekleştirdikleri saldırı sonrası futbolcular, kulüpten ayrılma kararı almıştı. Fernandes, sonrasında yönetimle görüşerek kulüpte kalmaya karar vermişti.