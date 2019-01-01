FIFA'dan İran Futbol Federasyonuna 'kadın taraftar' çağrısı

FIFA, paylaştığı bildirimle futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadın taraftarlara destek çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, yaptığı yazılı paylaşımla İran Futbol Federasyonuna açık çağrıda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Federasyonu ve İran otoritelerinin bu kabul edilemez durumu ele almak için tekrarladığım çağrılara yanıt vermelerini umuyorum.



Son zamanlarda FIFA yönetimiyle birlikte birkaç kez onlarla temasa geçtim. Şu anda İran’da FIFA'dan bir heyetimiz var ve onlardan gelecek iyi haberleri dört gözle bekliyorum.



İsteğimiz açık ve net. İran'da kadınların futbol stadyumlarına girmesine ve karşılaşmaları izleyebilmesine izin verilmeli.



Bunun uygun ve güvenli bir şekilde yapılması için atılması gereken adımlar ve süreçlerin olduğunun farkındayız ancak şimdi bir şeyleri değiştirme vakti. FIFA olarak, Ekim ayında İran'da oynanacak karşılaşmaya kadar olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz."

İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor. Bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren ve 'Mavi Kız' olarak bilinen Seher Hudayari adlı genç kadın geçen hafta hastanede yaşamını yitirmişti.