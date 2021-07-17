FIFA'dan futbolu kökten değiştirecek dört devrim

Futbolun yeni neslin ilgisini yeterince çekmemesi nedeniyle harekete geçen FIFA, futbolu hiç olmadığı kadar değiştirmeye hazırlanıyor.

Real Madrid'in ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez'in futbolun artık eskisi kadar ilgi çekici olmadığı ve gençlerin ilgisini çekmediği yönündeki açıklamalarının yankıları sürerken, FIFA bu durumu tersine çevirmek için mesaiye başladı. Dünya futbolunun patronu devrim niteliğindeki dört yeni adımı deneme sürecine aldı.

İlk olarak 90 dakikalık oyun süresini kısaltmaya çalışan FIFA, basketbolda da olduğu gibi topun oyunda olmadığı anlarda süreyi durdurmayı planlıyor. Bu uygulama hayata geçerse maçlar 30'ar dakikalık iki devre üzerinden oynanacak ve taç, korner, faul gibi pozisyonlarda oyun süresi durdurularak süre tam 60 dakika olacak.

U19 Turnuvasında deniyor

Daha fazla gol pozisyonunun oluşması için taç atışlarının ayakla oynanması yönünde bir adım atan FIFA, aynı zamanda sarı kart gören oyuncuların beş dakika oyun alanının dışında kalmasını da masaya yatırıyor.

Oyun süresinin duracak olmasından dolayı oyuncu değişiklerinin süreyi eritmemesi nedeniyle, oyuncu değişikliğini de sınırsız yapmayı planlayan FIFA, bu projesini denemeye aldı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre PSV, AZ Alkmaar, Leipzig ve Club Brugge'un U19 takımlarının katıldığı bir hazırlık turnuvasını bu şekilde oynatan ve yapılan değişikliklerin getirdiği sonuçları raporlayacak olan FIFA yetkilileri, çıkacak tabloya göre futbolu sonsuza dek değiştirebilecek karara imza atabilir.

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