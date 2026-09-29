Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" turnuvasında eşi görülmemiş bir olay yaşandı; Birinci Grup'tan Suudi Arabistan'la birlikte yarı finale yükselen ikinci takım kura yoluyla belirlendi.

Körfez Futbol Federasyonu, Cidde'deki bir otelde kura çekimi gerçekleştirdi. Körfez turnuvasının Birinci Grubu'ndan Suudi Arabistan'la birlikte yarı finale yükselen ikinci takımı belirlemek amacıyla yapılan çekim, her açıdan eşit durumda kalan Irak ve Umman milli takımları arasında yapıldı.

Kura sonucunda Umman milli takımı yarı finale yükseldi ve tam puanla (9 puan) grubun zirvesine oturan Suudi Arabistan milli takımının ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.

Kuraya başvurulması bir tartışma ortamı yarattı. Tartışmayı, Irak milli takımının teknik direktörü Avustralyalı Graham Arnold başlattı; kendisi, Umman milli takımına göre sıralamadaki üstünlüğü nedeniyle takımının Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tüzüğüne dayanılarak doğrudan tur atlaması gerektiğini savundu.

Hikâye, Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nda başladı. O dönemde Uluslararası Futbol Federasyonu, gruplardan tur atlama sistemini; puanlarda, atılan ve yenilen gollerde ve ayrıca fair play puanında eşitlik olması durumunda değiştirmeye karar verdi.

FIFA, her açıdan eşitlik halinde kuraya başvurulmasını öngören son maddeyi kaldırma ve bunun yerine Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yayımladığı aylık sıralamaya başvurma kararı aldı; buna göre sıralaması daha yüksek olan takım tur atlıyor.

Irak milli takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun aylık sıralamasında dünyada 63'üncü, Asya'da ise 8'inci sırada yer alıyor ve dünyada 80'inci, kıtada 11'inci sırada bulunan Umman milli takımının önünde bulunuyor.

Bu değişiklik Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmış olsa da Körfez Futbol Federasyonu bunu tanımadı ve her açıdan eşitlik halinde son çare olarak kuraya başvurma maddesinde ısrar etti.

Irak ve Umman milli takımları 4'er puan topladı. İlk maçlarında 1-1 berabere kalan iki takımın her biri 4 gol attı, 5 gol yedi; ayrıca her biri hiç kırmızı kart görmeden 8'er sarı kart gördü.

Bu eşitlik, Birinci Grup'un üçüncü ve son haftasındaki maçların ardından ortaya çıktı. Suudi Arabistan milli takımı, Cidde'deki İnma Stadı'nda Irak milli takımını 2-0 mağlup etti.

Aynı zaman diliminde Umman milli takımı heyecanlı bir galibiyet elde etti; Kuveyt karşısında 1-0 geride kaldığı maçı, karşılaşmanın son dakikalarında 3-1'lik galibiyete çevirdi. Bu galibiyet, daha sonra kura yoluyla tur atlamasını sağlayan sonuç oldu.