Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), hackerların düzenlediği bir siber saldırıya maruz kaldığını ve saldırının sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlandığını duyurdu. FIFA, olayın soruşturulması için yetkili makamlarla iş birliğine başladığını da doğruladı.

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FIFA, bugün (perşembe) yaptığı açıklamada saldırının sistemlerindeki teknik bir aksaklıktan kaynaklanmadığını, gizli bilgilere ulaşmak için çalışanların istismar edilmesi ve kimliklerine bürünülmesi yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti. Raporlara göre hackerların ele geçirdiği veriler arasında mali kayıtlar ve hassas bilgiler de bulunuyor olabilir.

Kendisine "Handsome Boy Hacking Club" adını veren bir hacker grubu saldırıyı üstlendi ve uluslararası federasyona ait 12 gigabayttan fazla gizli veriyi ele geçirdiğini iddia etti. FIFA ise bu rakamı ya da sızdırılan bilgilerin boyutunu doğrulamadı.

Uluslararası federasyonun bir sözcüsü, İngiliz gazetesi The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan suç niteliğinde bir siber saldırıya maruz kaldığını doğrulayabilir."

Sözcü şöyle devam etti: "FIFA, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere ilgili makamlarla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Federasyon, bilgilerin, özellikle de kişisel verilerin yasa dışı yollarla elde edilmesini ve yayılmasını en sert şekilde kınıyor. Bu tür eylemler, mahremiyetin ciddi ve kabul edilemez bir ihlalidir ve ilgili kişiler açısından ağır sonuçlar doğurabilir."

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FIFA sızıntının boyutunu küçümsüyor

Raporlara göre uluslararası federasyon, ele geçirilen verilerin elindeki toplam bilgilerin %0,1'inden azını oluşturduğunu düşünüyor. FIFA ayrıca saldırının, Dünya Kupası'na bağlı yatırım paylarının özel sektör yatırımcılarına satılmasını amaçlayan tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" projesine ilişkin hiçbir veriyi kapsamadığını vurguladı.

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Sızıntı, uluslararası federasyonun başkanı Gianni Infantino'nun yatırım projesinin çökmesinin ardından giderek artan zorluklar ve baskılarla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Buna ek olarak FIFA'nın mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri de yaklaşıyor ve Philippe Diallo ile Kozo Tashima'nın olası adaylıkları merakla bekleniyor.

Yatırım projesi krizi Infantino'nun peşini bırakmıyor

"FIFA Forward Enterprise" projesi daha önce Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) itirazlarıyla karşılaşmıştı. UEFA, başarıya ulaşamayan planla ilgili tüm belgelerin FIFA tarafından teslim edilmesi talebiyle yargıya başvurmuştu.

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UEFA yetkililerine göre projenin fikri ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner tarafından ortaya atıldı ve Infantino ile "yaklaşık bir yıl" boyunca görüşüldü.

Buna karşılık FIFA'nın avukatları, UEFA'yı bir dezenformasyon kampanyasıyla Infantino'nun otoritesini zayıflatmaya çalışmakla suçladı. Ancak yargıç Janet Vargas bu savı reddetti ve belgelerin eksiksiz açıklanmasının ertelenmesinin UEFA'ya haksız bir zarar vereceğine hükmetti.

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Bu karar, davada UEFA lehine nihai bir hüküm verilmesinin yolunu açtı. Söz konusu gelişme, siber saldırıya yönelik soruşturmalar sürerken FIFA ve başkanı Infantino üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.