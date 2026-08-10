Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve başkanı Gianni Infantino'nun içinde bulunduğu anlaşmazlık halkası, kıtasal federasyonların önde gelen bazı liderlerinin dünya futbolunun bu kuruluşunun yönetimine sert bir dille suçlama yönelterek güvenin «aldatma yoluyla» ihlal edildiğini savunmasının ardından genişliyor. Bu yeni tırmanış, dünya futbolunun yönetim biçimi konusunda daha geniş bir hesaplaşmanın kapısını aralayabilir.

FIFA ve Infantino, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yayımlanan açık bir mektupta doğrudan güven ihlaliyle suçlandı. Bu adım, uluslararası kuruluşun koridorlarında yükselen gerilimin boyutunu yansıtıyor.

FIFA yönetimine karşı sert mektup

Bu federasyonların başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalanan mektupta, «FIFA Forward Projesi» (FFE) önerisiyle ilgili son tartışmanın yalnızca idari ya da ticari bir anlaşmazlık meselesi olmadığı, aksine dünya futbolunu yönetmesi gereken ilkelerin özüne dokunduğu belirtildi.

İmzacılar, meselenin esasen «oyunun bütünlüğü ve onu yönetmek için seçilmiş kişilerin dürüstlüğü» ile ilgili olduğunu vurguladı; bu, FIFA ile kıtasal federasyonlar ve oyunun farklı bileşenlerini temsil eden taraflar arasındaki güvenin korunmasının gerekliliğine yönelik açık bir işaretti.

Mektup, FIFA'nın önerdiği bir ticari projeyle ilgili geniş çaplı anlaşmazlıkların ardından geldi; başta UEFA olmak üzere bir dizi kıtasal federasyon, projeye yönelik itirazlarını giderek yükseltmişti. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

Krizi ateşleyen ticari proje

«FIFA Forward» (FFE) projesi, Dünya Kupası turnuvaları da dahil olmak üzere tüm FIFA turnuvalarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacaktı.

Öneri ayrıca yeni şirketin yüzde 21'lik bir hissesinin özel bir yatırım şirketine satılmasını da içeriyordu ki bu, bir dizi kıtasal federasyon içinde geniş çaplı endişelere ve eleştirilere yol açtı; projenin niteliği ve FIFA'ya bağlı büyük turnuvaların ticari haklarının yönetimi üzerindeki etkileri hakkında soru işaretleri doğdu.

İtirazların halkası genişledikçe proje, bir dizi federasyonun güçlü direnişiyle karşılaştı ve sonunda akamete uğratıldı.

UEFA boykotla tehdit etti

Avrupa Futbol Federasyonu, projeye itiraz edenlerin başında yer aldı; tırmanış, tüm FIFA turnuvalarını boykot etme tehdidine kadar vardı; bu, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın ne kadar derin olduğunu yansıtan bir tutumdu.

Projenin ilerlemekte başarısız olmasıyla kriz sona ermedi, aksine daha hassas bir düzeye taşındı; suçlamalar artık doğrudan FIFA'nın yönetim biçimine duyulan güvenle ve liderliğiyle kıtasal federasyonlar arasındaki ilişkiyle bağlantılı hale geldi.

Kıtasal federasyonların başkanları ve genel sekreterleri sert bir dille kaleme aldıkları mektupta şunları söyledi: «Güven aldatma yoluyla ihlal edildiğinde ve kişi, kendisine yetkiyi veren topluluğun üstüne kendini koyduğunda, bu görevi terk etmek anlamına gelir.»

Bu ifade güçlü siyasi ve idari anlamlar taşıyor; zira uluslararası kuruluş içinde yetkinin kullanılış biçimine doğrudan bir eleştiri gibi görünüyor ve liderlik makamının, sahibine, kendisine güven duyan mercileri aşma hakkını vermediğinin altını çiziyor.

FIFA yanıt verdi ve «koordineli bir çabadan» söz etti

Kıtasal tırmanış, FIFA'nın cumartesi akşamı yayımladığı ve kuruluşu ile başkanı Gianni Infantino'yu «baltalamayı» amaçlayan «koordineli ve sürekli bir çaba» olarak nitelendirdiği şeyi sert bir şekilde eleştirdiği açıklamanın ardından geldi.

Uluslararası federasyon, artan eleştiriler karşısında tutumunu savundu; öte yandan anlaşmazlık, FIFA liderliği ile kıtasal federasyonlar arasındaki ilişkinin niteliğiyle bağlantılı hale geldikten sonra, ticari bir proje üzerine bir görüş ayrılığının çok ötesine geçmiş görünüyor.

Suçlama alışverişi, iki taraf arasında yükselen bir güven krizini gözler önüne seriyor; özellikle de anlaşmazlığın «FIFA Forward» projesinin detayları üzerine tartışmadan, dürüstlük, şeffaflık ve yetkinin kullanılış biçimi üzerine bir söyleme kaymasıyla birlikte.

Bağımsız inceleme talepleri

Tartışmanın sürmesiyle birlikte üç kıtasal federasyon, «tamamen bağımsız bir üçüncü taraf» tarafından bir inceleme yapılması çağrısında bulundu; bu, «FIFA Forward» projesine eşlik eden gelişmelere ve onunla nasıl başa çıkıldığına dair tarafsız bir değerlendirmeye ulaşma çabasıydı.

Bu çağrı, FIFA'nın konuya ilişkin bir raporu önümüzdeki ekim ayı içinde FIFA Konseyi'ne sunmayı taahhüt etmesinin ardından geldi.

Beklenen raporun, krizde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor; özellikle de bağımsız bir inceleme yapılması taleplerinin, kıtasal federasyonların soruşturma ya da değerlendirmenin yalnızca kuruluşun kendisine bağlı iç mekanizmalarla sınırlı kalmamasını sağlama isteğini yansıtması nedeniyle.

Ticari bir projeden daha büyük bir kriz

Böylece «FIFA Forward» krizinin, önerilmiş olan ticari projenin sınırlarını aştığı ve FIFA ile kıtasal federasyonlar arasındaki ilişki için, aynı zamanda dünya futbolunun önümüzdeki dönemde yönetim biçimi için gerçek bir sınav haline geldiği görülüyor.

FIFA, kuruluşu ve başkanını hedef alan «koordineli bir çaba» olduğunu düşünürken, kıtasal federasyonlar, açıkça «güvenin aldatma yoluyla ihlal edilmesinden» ve kişinin kendisine yetkiyi veren topluluğun üstüne kendini koymasından söz eden bir mektupla yanıt veriyor.

İki tutum arasında, gözler beklenen incelemenin ortaya koyacaklarına ve incelemenin anlaşmazlığı yatıştırmayı başarıp başaramayacağına, yoksa «FIFA Forward» projesinin Infantino ile dünya futbolunun en güçlü kıtasal federasyonlarından bazıları arasında daha geniş bir hesaplaşmayı ateşleyecek kıvılcım mı olacağına çevriliyor.