FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı

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Salgın nedeniyle futbol takvimi aksarken FIFA, transfer döneminin ligler bitmeden açılabileceğini duyurdu.

FIFA, liglerde yaz transfer döneminin 2019-2020 sezonu bitmeden önce başlatılabileceğini duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

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    Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi.

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