FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı

Salgın nedeniyle futbol takvimi aksarken FIFA, transfer döneminin ligler bitmeden açılabileceğini duyurdu.

FIFA, liglerde yaz transfer döneminin 2019-2020 sezonu bitmeden önce başlatılabileceğini duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

Daha fazla takım

Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi.