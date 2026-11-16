Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, mevcut başkan Gianni Infantino'nun karşısında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığı için yarışmaya karar vermesinin ardından Avrupa futbolunun etkili isimlerinden destek aldı. Gelişmeler, adaylığının bireysel bir karar olmadığını, önde gelen yöneticilerle yapılan istişarelerin ardından geldiğini gösteriyor.

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Fransız gazetesi "Le Figaro"nun ortaya koyduğu ve "Foot Mercato" tarafından aktarılan habere göre, Paris Saint-Germain Başkanı ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Diallo'nun seçim yarışına girmesinde önemli bir rol oynadı. Al-Khelaifi, son günlerde Diallo ile birkaç kez görüşerek onu aday olmaya ve Infantino'ya rakip olmaya teşvik etti.

Destek Al-Khelaifi ile sınırlı kalmadı; Fransa Federasyonu Başkanı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de desteğini aldı . Ceferin, geçen pazartesi düzenlenen bir toplantıda Diallo'nun adaylığını desteklediğini belirterek kendisini büyük övgüyle andı. Bu adım, Avrupa futbolunun bazı çevrelerinde FIFA'nın mevcut başkanına güçlü bir rakip çıkarma isteği bulunduğunu yansıtıyor.

Habere göre Diallo, Al-Khelaifi ve Ceferin'in bu yarışa girme konusundaki yeteneğine duydukları güvenden gurur duydu. Adaylık konusundaki tavrını netleştirmeden önce seçeneklerini değerlendiren Diallo'nun nihai kararında, iki ismin girişimlerinin belirgin bir etkisi oldu.

Fransa Federasyonu Başkanı, kararını geçen hafta sonu ekibine bildirdi. Bu durum, yakın çevresinden bazı isimler arasında şaşkınlık yarattı. Özellikle bu hamlenin, Diallo'nun tavrını değiştiren ve onu dünya futbolunun en dikkat çekici seçim mücadelelerinden birine girmeye iten bir dizi temas ve istişarenin ardından gelmesi dikkat çekti.

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Diallo şimdi, UEFA'nın açık desteğinin yanı sıra Avrupa futbol sisteminde geniş ilişkilere ve nüfuza sahip Nasser Al-Khelaifi'nin desteğinden de yararlanarak seçim kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu durum, Fransız adaya Infantino karşısında önemli bir ivme kazandırabilir.

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Diallo'nun adaylığı, UEFA Yürütme Komitesi'nin onu yarış için seçmesinin ardından Infantino'ya rakip çıkarmaya yönelik bir Avrupa hareketinin varlığını gün yüzüne çıkarmıştı. FIFA Başkanı'nın çok sayıda kıta ve ulusal federasyon yöneticisiyle güçlü ilişkileri göz önüne alındığında, bu adım dikkatleri üzerine çekti.

Bu gelişmeler, 2016 yılında FIFA başkanlığına gelen Infantino'nun koltuğunu korumak için hazırlıklarını sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. Infantino önümüzdeki dönemde de uluslararası federasyonu yönetmeye devam etmeyi hedeflerken, Diallo ise Avrupa'daki ağırlığı olan isimlerin desteğiyle kendisini ona rakip olabilecek bir seçenek olarak sunmaya çalışıyor.

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Fransa Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Noël Le Graët, Diallo'nun Infantino'ya rakip olarak aday gösterilmesine şaşırdığını dile getirmişti. Le Graët, FIFA Başkanı ile arasında dostluk bağı bulunduğunu ve ona hayranlık duyduğunu belirtse de Fransa Federasyonu Başkanı'nın bu mücadeleye girmesinin ardında bazı gerekçeler ve argümanlar olabileceğini de göz ardı etmedi.

Böylece, etkili isimlerin yarışa dahil olmasıyla FIFA başkanlığı mücadelesi, iki aday arasındaki bir rekabetin ötesine geçecek gibi görünüyor. Diallo'nun Infantino karşısındaki şansını belirlemede ise ulusal federasyonların tutumu ve oy toplama kapasiteleri en önemli etken olacak.