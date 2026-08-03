Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, başkanı Gianni Infantino'nun görevini sürdürmesini tehdit eden baskıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yardım isteme çabalarına ilişkin söylentilere yanıt verdi.

Amerikan gazetesi "New York Post", Infantino'nun görevini korumak için verdiği mücadelede yardım almak amacıyla Trump yönetimine başvurduğunu doğrulamıştı.

Amerikan "Fox News" ağına göre, FIFA'daki bir kaynak, gerek pazartesi günü gerekse başka herhangi bir tarihte Infantino ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ya da Başkan Donald Trump hükümetinin başka herhangi bir üyesi arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığını söyledi.

Kaynak, "New York Post" gazetesinin bu görüşmenin ayarlanmasına dair aktardıklarının doğru olmadığını vurguladı.

New York Post pazartesi günü, Infantino'nun, FIFA'nın ticari faaliyetlerinin bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satma yönündeki başarısız girişimi nedeniyle artan baskılar ortasında, Rubio ile özel bir görüşme yapmasının planlandığını aktarmıştı.

Gazeteye göre, görüşmenin açıklanan amacı, futbolun Amerika Birleşik Devletleri için bir "yumuşak güç" biçimi olarak nasıl kullanılabileceğini tartışmaktı; ancak kaynaklardan biri görüşmeyi, Infantino'nun kendi konumuna destek arama çabası olarak nitelendirdi.

Kaynak gazeteye şunları söyledi: "Bakanla iletişime geçmek ve futbolun Amerika için nasıl bir yumuşak güç biçimi olabileceği hakkında konuşmak istiyordu, ama hepimiz biliyoruz ki mesele koltuğu korumak. Bu aşamada başka hiçbir şeyle ilgili değil."

Rapor ayrıca, Infantino'nun tartışmalı teklifin cuma günü çökmesinden bu yana defalarca Trump ile iletişime geçmeye çalıştığını ve kendisini alenen savunmaya hazır önde gelen müttefikler bulmaya çalıştığını öne sürdü.

FIFA kaynağı, Rubio ya da Trump hükümetinden başka herhangi bir yetkiliyle planlanmış bir görüşme bulunduğunu özel olarak yalanlarken, Uluslararası Futbol Federasyonu, "New York Post"un aktardığı Infantino'nun Trump ile iletişim kurma girişimine ilişkin diğer iddiaya yanıt olarak kurum adına resmi bir açıklama yapmadı.