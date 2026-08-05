Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, seçimler öncesinde Afrikalıların desteğini kazanmak amacıyla 2030 Dünya Kupası finaline Fas'ın ev sahipliği yapmasını önerdiği yönündeki haberlere yanıt verdi.

İngiliz The Times gazetesinin aktardığına göre, halihazırda Fas'ta bulunan Infantino, görevi bırakması yönünde artan baskılar karşısında Fas'ın kendisine açıkça destek verdiğini ilan etmesi şartıyla, Krallığa Kazablanka kentindeki yeni II. Hasan Stadı'nda 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma hakkını vermeyi vaat etti.

Fas, 2030 Dünya Kupası finallerine İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa ev sahipliği yapıyor; turnuvanın ilk düzenlenişinin üzerinden 100 yıl geçmesinin kutlanması amacıyla 3 açılış maçı ise Güney Amerika'da oynanacak.

Fas, 115 bin seyirci kapasiteli II. Hasan Stadı'nda final maçına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Söz konusu stadın inşası tamamlandığında dünyanın en büyük futbol stadı olması bekleniyor. Santiago Bernabéu Stadı ise finale ev sahipliği için öne çıkan en güçlü rakip konumunda.

Bu haberlerin yayılmasının ardından FIFA doğrudan yanıt vererek, 2030 Dünya Kupası'nın final maçına ilişkin Fas'a herhangi bir vaatte bulunulduğunu yalanladı.

Bir FIFA sözcüsü "AS" gazetesine şunları söyledi: "FIFA başkanının 2030 Dünya Kupası finalinin düzenlenmesine ilişkin herhangi bir vaatte bulunduğunu iddia etmek doğru değildir ve yanıltıcıdır. FIFA kararını uygun zamanda verecektir."

İspanyol gazete, Infantino'nun bugün çarşamba günü Fas'ta, krizde her tarafın konumunu netleştirmek ve ayrıca Dünya Kupası ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen diğer turnuvaların yüzde 20'sinin, bazıları Trump'la bile bağlantılı çok sayıda yatırım fonuna satılmasına yönelik projeyi başlatma girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından kaybedilen ivmeyi geri kazanmak için bir strateji belirlemek amacıyla yakın çevresiyle bir araya geldiğini doğruladı.

"AS" gazetesi şunları yazdı: "Santiago Bernabéu Stadı, özellikle Infantino ile Florentino Pérez arasındaki iyi ilişki göz önüne alındığında, final maçına ev sahipliği için her zaman en güçlü aday olmuştur. Ancak FIFA'nın bir numaralı yetkilisi ile Fas arasındaki yakın ilişkiler, son dönemde bu tercihi tehlikeye atmış durumda."

Gazete şöyle devam etti: "FIFA'nın Fas ve müttefikleriyle siyasi ilişkileri güçlenirken, bu konuda İspanya ile olan ilişkileri zayıfladı."

Ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten de İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Infantino arasındaki son görüşme, bir yıl önce New York'a yapılan kısa bir ziyaret sırasında gerçekleşmişti. FIFA başkanı, Rubiales'in İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanı olduğu dönemden bu yana İspanya'yı ziyaret etmedi. Buna karşılık iki yıl içinde Fas'ı dört kez ziyaret etti, orada bir FIFA ofisi açtı ve seçimlerin de yapılacağı İcra Komitesi'nin bir sonraki toplantısına Rabat'ta ev sahipliği yapacak."

Gazete şöyle bitirdi: "İspanya Futbol Federasyonu, final maçının iki İspanyol stadı arasından tercihleri olan Bernabéu Stadı'nda kalacağından emin; ancak son dönemde FIFA'nın perde arkasında yürüttüğü işlemlere kuşkuyla yaklaşmaya başladılar."