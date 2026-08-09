Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), resmi bir açıklamada, başkanı Gianni Infantino'nun arkasında olduğunu teyit ederek, seçimlerle ilgili herhangi bir sürecin "tüzük ve demokratik prosedürlerle uyumlu olması gerektiğini" vurguladı.

Infantino, özellikle kendisini görevden uzaklaştırmayı hedefleyen Avrupa federasyonu tarafından giderek artan bir muhalefetle karşı karşıya. Bunun arkasında tartışmalı kararları ve planları yatıyor; sonuncusu ise Dünya Kupası'ndan bir payın yatırımcılara satılması projesiydi. FIFA başkanı sonunda baskı altında bu projeden geri adım attı.

Ayrıca İngiliz "Telegraph" gazetesi kısa süre önce, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA), Infantino'nun kıta federasyonunda genel sekreter olduğu dönemde onunla olan ilişkisi nedeniyle bir kadın çalışanına para verdiğini bildirmişti.

Bu bağlamda, FIFA sözcüsü bugün pazar sabahı, uluslararası federasyonun resmi hesaplarından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CONMEBOL ve CAF tarafından yapılan son açıklamaları ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üye federasyonlar ile kıta federasyonlarıyla yürütülen görüşmeleri teyit eder nitelikte, FIFA, federasyonun tüzüğü, demokratik prosedürler ve onaylanmış yönetişim çerçevesiyle uyumlu olmayan bir başkanlık seçimine ilişkin hiçbir süreci desteklemeyecek, kolaylaştırmayacak veya buna göz yummayacaktır."

Sözcü şöyle devam etti: "FIFA başkanı, uluslararası federasyonun üye federasyonları tarafından demokratik biçimde seçilmiştir ve kendisine verilen yetki uyarınca görevlerini sürdürmektedir."

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Açıklamada şöyle denildi: "Bazıları tarafından FIFA'yı ve başkanını zayıflatmaya yönelik koordineli ve sürekli bir çabanın olduğu giderek daha net biçimde ortaya çıkıyor. FIFA'daki üye federasyonların desteğine sahip olmayanlar, FIFA'da onaylanmış demokratik prosedürlerle elde edemedikleri sonucu iddialar, imalar veya yanıltıcı bilgiler yoluyla elde etmeye çalışmamalıdır."

Açıklama şöyle sürdü: "Son dönemdeki medya haberleri, FIFA ve başkanı hakkında kanıtlarla desteklenmeyen iddialar ile açıkça yanlış ithamlar içeriyordu. Tahminler ve imalar gerçekmiş gibi sunulmamalıdır; bir iddianın tekrarlanması onu doğru kılmaz."

"Değişim, mevcut çıkarlara meydan okur"

Açıklama, Infantino'yu savunarak şöyle devam etti: "FIFA başkanı, kariyerinin 30 yılından fazlasını Avrupa ve dünya futboluna adamış, oyunda önemli değişikliklere katkıda bulunmuştur; özellikle de dünyanın çeşitli yerlerinde futbola erişimin, kaynakların ve fırsatların genişletilmesinde. Değişim kaçınılmaz olarak mevcut çıkarlara meydan okur, ancak bu değişime karşı çıkmak, FIFA başkanının demokratik yetkisini ya da liderlik etmek üzere seçildiği kurumu zayıflatma girişimlerini haklı çıkaramaz."

Açıklama şöyle sürdü: "FIFA meşru denetimi memnuniyetle karşılar, ancak denetim, gerçekleri çarpıtmak, kanıtlarla desteklenmeyen iddiaları büyütmek veya ilerlemeyi baltalamayı amaçlayan dikkat dağıtıcı unsurlar uydurmak için bir ruhsat değildir. Medya haberleri yanlış veya yanıltıcı olduğunda, FIFA bunlara doğrudan ve güçlü biçimde karşı çıkacaktır."

Açıklama şöyle sona erdi: "FIFA'nın 211 üye federasyonumuza ve dünya genelindeki futbola karşı bir sorumluluğu vardır. Dikkatimizin dağıtılmasına ya da kurumu güçlendirme, üye federasyonlarımıza hizmet sunma ve futbolu gerçekten küresel kılma yolundan saptırılmamıza izin vermeyeceğiz. FIFA başkanı ve yönetimi aracılığıyla, odağımız tümüyle bu göreve yönelik olmayı sürdürüyor ve bunu gerçekleştirmeye her zamankinden daha kararlıyız."



