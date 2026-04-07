FIFA'ya şifreli mesajlar... 2026 Dünya Kupası'nı tehdit eden gerginlik

Dünya Kupası maçlarının başlaması öncesinde gerginlik tırmanıyor. ABD’deki “SoFi” Stadyumu’nda yemek hizmetleri sektöründe çalışan yaklaşık 2 bin işçiyi temsil eden bir sendika, greve gitme tehdidinde bulundu. Bu adım, Los Angeles’ta düzenlenecek olan turnuvanın hazırlıklarını aksatabilir.

Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, "Unite Here Local 11" sendikası, Uluslararası Futbol Federasyonu'nu (FIFA) Los Angeles'taki Dünya Kupası maçlarının organizasyonuyla ilgili herhangi bir rolü ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresi'nden uzak tutmaya çağırdı ve bu taleplerin göz ardı edilmesinin işçileri daha sert adımlara itebileceği uyarısında bulundu.

"Sky News"in haberine göre, "Anglewood" stadyumundaki aşçıları ve bar çalışanlarını temsil eden sendika, turnuvanın başlamasına az bir süre kalmasına rağmen çalışanlarının hala resmi sözleşmeler olmadan çalıştığını belirtti. Bu durum, dünya çapındaki bu etkinlik sırasında çalışanların hakları ve çalışma koşulları konusunda geniş çaplı endişelere yol açıyor.

Sendika, FIFA ve stadyum sahibi "Kronke Sports & Entertainment"e üç ana talep sundu. Bunlar, göçmenlik ve gümrük idaresi veya sınır muhafızlarının turnuva etkinliklerine dahil edilmeyeceğini garanti eden resmi bir açıklama, sendika bünyesindeki çalışanların işlerinin korunması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi ile konaklama sektöründe çalışanlar için düşük maliyetli konut sağlama programlarının desteklenmesidir.

Bu adımlar, ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresi'nin vekil müdürü Todd Lyons'ın, idarenin Dünya Kupası sırasında "önemli bir rol" oynayacağını vurguladığı açıklamalarının ardından geldi. Sendika, bu açıklamayı Los Angeles'taki işçilerin ve taraftarların güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

Buna karşılık, FIFA'dan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı; "SoFi" stadyumu yetkilileri de sessiz kalarak, tırmanan krizle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Sendika ayrıca, turnuva sırasında yapay zeka teknolojilerine başvurulmaması konusunda güvence almaya çalıştığını da ekledi; zira bunun iş fırsatlarının azalmasına veya bazı işlerin ortadan kalkmasına yol açabileceği endişesi var.

Sendikanın talepleri sadece mesleki konularla sınırlı kalmadı, hareketlerini Los Angeles bölgesinde, özellikle de "Inglewood"da artan konut maliyetleriyle ilgili daha geniş kapsamlı meselelerle ilişkilendirdi, İşgücü Konut Fonu'na destek talep edildi, kısa vadeli kiralamalara kısıtlamalar getirildi ve ayrıca uygun fiyatlı konutları finanse etmeyi ve göçmen aileleri korumayı amaçlayan vergi politikaları benimsendi.

Sendikanın eş başkanı Kurt Petersen resmi bir açıklamada şunları söyledi: "FIFA ve sponsor şirketler, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan milyarlarca dolar kazanacak, oysa turnuvanın başarısının belkemiğini oluşturan aşçılar, işçiler ve stant çalışanlarının hayati rolü görmezden geliniyor."

Sendika, Los Angeles'ın ev sahibi şehir olarak seçilmesinden bu yana FIFA ile defalarca toplantı yapmaya çalıştığını, ancak tüm girişimlerinin görmezden gelindiğini belirtti.

Los Angeles, "SoFi" stadyumunda Dünya Kupası kapsamında 8 maça ev sahipliği yapacak. Turnuvanın gidişatını gölgeleyebilecek gergin bir atmosferin hakim olduğu ortamda, ilk maç 12 Haziran'da ABD milli takımı ile Paraguay arasında oynanacak.