"FIFA virüsü" olmadan... Al-Nasr'ın profesyonel oyuncuları, Al-Najma maçı öncesinde sakatlıklarla boğuşuyor

Suudi Roshen Ligi'nde Al-Najma ile oynanacak maçtan birkaç saat önce, Al-Nasr kulübünün profesyonel oyuncuları sakatlıkların pençesine düştü.

Al-Nassr, Roshen Ligi'nin 27. haftasında, yarın Cuma günü Al-Oul Park Stadyumu'nda Al-Najma'yı ağırlayacak.

Maçtan 48 saat önce, Suudi gazeteci Ali Al-Anzi, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, Al-Nassr'ın yıldızları Fransız ikili Mohamed Simakan ve Kingsley Coman'ın takımın toplu antrenmanlarına katılmadığını doğruladı.

Al-Anzi, oyuncuların son dönemde yaşadıkları ağrılar nedeniyle bugün Çarşamba günü kulübün sağlık kliniğinde bulunduklarını açıkladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Simakan'ın ön kasında, Koman'ın ise arka kasında ve baldırında Salı günü yaşadıkları ağrılardan şikayetçi olduklarını doğrulamıştı.

Ayrıca okuyun... İlk kez yaşanan bir olay... Ronaldo'nun Al-Najma maçındaki durumu netleşti

İkili, çarşamba günü, yaşadıkları sakatlığın niteliğini ve önümüzdeki dönemde takımdan ne kadar süre uzak kalacaklarını belirlemek için radyolojik muayenelerden geçecek.

Bu gelişme, ikilinin bu ayki "FIFA virüsü" nedeniyle verilen uluslararası ara sırasında Fransa milli takım kadrosuna dahil olmamasına rağmen gerçekleşti.

Koman ve Simakan, bu sezon Al-Nassr'ın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor ve takımın şu ana kadar 67 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturmasında büyük rol oynadılar. Takım, ikinci sıradaki Al-Hilal'in 3 puan gerisinde.

Koman, bu sezonun başından bu yana Al-Nassr formasıyla 32 maça çıktı ve bu maçlarda 10 gol atıp 11 asist yaptı. Simakan ise 28 maça çıktı ve 4 gol attı.