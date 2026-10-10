Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın, Afrika Uluslar Kupası'nı dört yıllık sisteme çevirdiğini açıklamasının üzerinden bir yıl bile geçmeden turnuvayı iki yılda bir düzenlemeyi yeniden gözden geçirme yönünde eğilim göstermesi, daha önce tarihi olarak nitelendirdiği bir reformdan geri adım atmasına neden olabilecek sebeplere ilişkin soru işaretleri doğurdu.

CAF Başkanı Patrice Motsepe dün cuma günü, eski sisteme dönme seçeneğinin incelenmekte olduğunu teyit ederken, tanınmış Fransız gazeteci Romain Molina bu değişime bir açıklama getirdi; bunu Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ile Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" arasındaki siyasi ve mali çatışmayla ilişkilendirdi ve Afrika futbolunun çıkarlarının bu kararlarda öncelikli olmadığını değerlendirdi.

CAF, Aralık 2025'te Afrika Uluslar Kupası'nın iki yıl yerine dört yılda bir düzenleneceğini açıklamış, bu adım turnuvanın gelirleri ve Afrika futbolunun gelişim fırsatları üzerindeki etkilerine dair kaygılar eşliğinde kıta içinde eleştirilere yol açmıştı.

Afrika Uluslar Kupası'nın tarihini değiştirme kararı Avrupalıları memnun etmek için mi alındı?

Molina, geçtiğimiz aralık ayında turnuvanın edisyon sayısını azaltma kararının yalnızca uluslararası futbol takviminin düzenlenmesiyle ilgili olmadığını, kendi yorumuna göre büyük Avrupa kulüplerinin ve UEFA'nın çıkarlarını gözetme çabası bağlamında geldiğini düşünüyor.

Fransız gazeteci, YouTube kanalında yayımladığı bir video kesitinde, FIFA'nın o dönemde, her iki yılda bir Afrika Uluslar Kupası'na katılmaları için Afrikalı oyuncularından vazgeçmek zorunda kalan Avrupa kulüplerinin rahatsızlığını yatıştırmaya çalıştığını açıkladı.

Bu okumaya göre turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesi, Afrikalı oyuncuların kulüplerinden tekrar tekrar uzak kalmasını hafifleten ve Avrupa kulüplerine sezon boyunca daha fazla istikrar sağlayan bir taviz niteliğindeydi.

Bu görüş, değişikliğin açıklanmasının ardından ortaya çıkan eleştirilerle kesişiyor; zira Afrika futbolundaki bazı taraflar yerel federasyonlarla yeterince istişare edilmemesine itiraz ederken, diğer taraflar turnuvanın edisyon sayısının azaltılmasının mali gelirler ve kıtadaki gelişim fırsatları üzerindeki etkisine karşı uyarıda bulundu.

CAF ise reformu, milli takım müsabakalarının yeniden düzenlenmesi yönünde önemli bir adım olarak savunmuş, buna paralel olarak Uluslar Kupası edisyonlarının azalmasını telafi etmek üzere Afrika Uluslar Ligi'ni başlatacağını duyurmuştu.

FIFA-UEFA çekişmesi hesapları değiştiriyor

Ancak Molina, FIFA ile UEFA arasındaki güç dengelerinin son aylarda bir değişim yaşadığına, bunun da kararın yeniden gözden geçirilmesini açıklayabileceğine inanıyor.

Gazeteci, Avrupalı tarafları yatıştırmanın turnuva tarihinin değiştirilmesinin ardındaki olası etkenlerden biri olmasının ardından, iki federasyon arasındaki anlaşmazlığın tırmanmasının FIFA'yı UEFA'ya ve ona bağlı kulüplere taviz vermeye daha az istekli hale getirebileceğini düşünüyor.

Anlatımına göre iki taraf arasında tırmanan çekişme, FIFA'yı Afrika Uluslar Kupası'nın geleneksel sistemine dönmesine itiraz etmemeye itebilir; bu da turnuvanın iki yıl yerine dört yılda bir düzenlenmesinden faydalanacak olan Avrupa kulüplerinin çıkarlarına zarar verebilir.

Molina, Afrika futbolunun müsabakalarının geleceğini belirlemede kıtanın çıkarlarının belirleyici etken olması yerine, bir kez daha uluslararası kurumlar arasındaki siyasi hesapların ve nüfuz çatışmalarının göbeğinde bulduğunu değerlendirdi.

Gazeteci, meselenin yalnızca idari anlaşmazlıklarla ilgili olmadığını, aynı zamanda büyük mali çıkarlarla da bağlantılı olduğunu vurgulayarak, turnuvanın sağladığı gelirler nedeniyle iki yılda bir düzenlenmeye devam etmesini tercih eden Afrikalı yetkililerin de bulunduğunu belirtti.

Molina, karar alma yöntemini eleştirerek şunları söyledi: "Bir kez daha görüyoruz ki bütün bu kararların ortak bir noktası var: Afrika futbolunun çıkarları hiçbir aşamada mevcut değil. Bunlar sadece siyasi hesaplar ve devasa mali çıkarlar."

Motsepe, FIFA ve UEFA'ya boyun eğme suçlamalarını reddediyor

Buna karşılık Patrice Motsepe, CAF'ın kararlarını FIFA veya UEFA'nın talimatlarına yanıt olarak aldığını söyleyen suçlamaları reddederek, Afrika futbolunun çıkarlarını korumanın kendisi için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı, Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine dönme meselesinin gerçekten de gözden geçirilmekte olduğunu açıkladı, ancak dört yıllık sistemden geri adım atmaya ilişkin nihai bir karar aldığını duyurmadı.

Böylece CAF, açıklanmasının üzerinden bir yıl bile geçmeyen ve Afrika milli takım müsabakalarını yeniden düzenleme planının bir parçası olarak savunduğu bir kararın olası bir yeniden gözden geçirilmesiyle karşı karşıya kalıyor.

Şimdiye kadar turnuva sisteminin geleceği netleşmedi, ancak dosyanın yeniden açılması, Uluslar Kupası'nın tarihinin değiştirilmesinin sebeplerine ve CAF'ın kararlarını, uluslararası çıkar çatışmalarından uzak bir şekilde Afrika futbolunun önceliklerine göre alabilme kapasitesine ilişkin tartışmayı yeniden canlandırıyor.