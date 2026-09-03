Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Avrupa muadili "UEFA"yı, kendisine ve başkanı Gianni Infantino'ya karşı bir "karalama kampanyası" başlatmakla suçladı. Bu suçlama, Avrupa futbolunun yönetim organının, köşeye sıkışmış FIFA başkanına karşı "cezai işlem" başlatma tehdidinde bulunmasının ardından geldi; "The Athletic" gazetesine göre.

Geçtiğimiz 28 Ağustos'ta UEFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan bir hukuki belgede, Infantino'nun FIFA'nın ticari ve düzenleyici operasyonlarının yüzde 20'lik bir hissesini 4,2 milyar dolar (3,1 milyar sterlin) karşılığında satmayı önerdiğinde "kişisel çıkarı için hileli bir şekilde piyasa dışı bir fiyatı" "pazarladığını" öne sürdü.

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UEFA, İsviçre'de başarısız olan planı hakkında Infantino'ya karşı olası bir "cezai işlem" başlatmaya hazırlık olarak belgelerin ifşa edilmesini talep etti. Avukatları, 4,2 milyar dolarlık değerlemenin "gülünç derecede düşük" olduğunu ve "açık ve rekabetçi bir açık artırmanın ürünü" olmadığını söyledi.

"Karalama kampanyası"

Ancak FIFA, UEFA'nın hukuki dosyasına, belgelere erişim hakkının verilmesinin ertelenmesini ya da talebin tümüyle reddedilmesini istediği bir müdahale talebiyle yanıt verdi.

FIFA'nın geçtiğimiz Salı günü New York'ta sunduğu dosyada şöyle denildi: "Bu talepler başlıklar ve dosya numaralarıyla hukuki davalar gibi biçimlendirilmiş olsa da, UEFA'nın FIFA'ya ve liderliğine karşı yürüttüğü karalama kampanyasını destekleyen basın açıklamalarından başka bir şey değildir."

Dosyada şöyle eklendi: "Bu, UEFA'nın bu talepleri sunmadan önce medyayı uyarma kararından, talepteki yalnızca basın haberlerine dayanan (birçoğu UEFA'dan alıntı yapan) çok sayıda paragraftan ve UEFA'nın talebinin temel bir kusur taşımasından açıkça görülüyor: UEFA, var olmayan ve kendisinin de açmaya yetkisi bulunmadığını itiraf ettiği yabancı bir cezai işlemi desteklemek için ifşa talep ediyor."

Uluslararası Futbol Federasyonu ayrıca UEFA'yı, FFE projesini kasıtlı olarak engellemekle suçladı; buna, plan geri çekilmezse tüm Avrupa millî takımlarının gelecekteki FIFA turnuvalarını boykot etme tehdidi de dahil olmak üzere, projenin başlamasını önleme girişimi de dahil.

Dosyada şöyle denildi: "UEFA, bu demokratik sürece katılmak yerine, FIFA'ya ve liderliğine karşı haftalarca süren bir karalama kampanyasının başlangıcında bir basın açıklaması yayınladı."

"Avrupa'nın saikleri"

FIFA, UEFA'nın FFE'nin ortaya çıkmasını önlemekteki "ekonomik saikinin", "daha küçük ülkelerin Avrupa elitiyle rekabet edecek mali güce sahip olmasını engellemek" olduğunu öne sürüyor.

Dosyada şöyle deniliyor: "Gelişmekte olan dünyada futbol güçlenirse, küresel rekabet artar; bu da nihayetinde UEFA'nın pazar gücünü azaltır ve başlıca turnuvalarına daha fazla rekabet getirir."

Dosyada şöyle ekleniyor: "FFE, para toplayarak FIFA'nın daha küçük bazı üye federasyonlarının futbolu daha iyi geliştirmesine olanak tanıyarak, o ülkelerden daha fazla oyuncunun kendi ülkelerini temsil etmek üzere seçilmesine ve dışarıda oynamak yerine kendi yerel liglerinde oynamasına yol açacaktı. Tüm bunlar, UEFA'nın dünyanın diğer bölgeleri üzerindeki hakimiyetini zayıflatacaktı."

Dosyada ayrıca FIFA, UEFA'nın İsviçre'de Infantino'ya karşı cezai dava açabileceği fikrini reddetti.

UEFA'nın ifşa talebinin konusu yalnızca Infantino değil. New York şehrinde "Thrive", Joshua Kushner ve "JP Morgan"a karşı, ayrıca Colorado'da "B?nventures" ve icra kurulu başkanı Greg Maffei'ye karşı da aynı hukuki dosyalar sunuldu.

"JP Morgan" ve "Bönventures"ın FFE projesinde FIFA'nın yanında çalışması planlanıyordu ve FIFA, planları açıkladığı 28 Temmuz tarihli açıklamasında bu iki şirketin adını anmıştı.

Kushner, UEFA'nın belgelerin ifşa edilmesi talebine yanıt olarak ve FFE'nin sonuçlarından bu yana ilk kez yorum yaparak geçtiğimiz Pazartesi bir açıklama yayınladı. Açıklamasında "Thrive"ın "dünya futbolunun siyasi dinamiklerini takdir etmediğini" söyledi ve şöyle ekledi: Planın "neye dönüşeceğini" bilseydik "bu plana sürüklenmezdik."

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