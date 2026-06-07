FIFA, tepkilerin ardından pes etti ve Dünya Kupası'nın hemen öncesinde tartışmalı kuralı geri çekti

FIFA, bu hafta başında stadyumlara kendi getirdikleri su şişelerinin sokulmasını yasaklayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine taraftar örgütleri ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer öfkelerini dile getirdiler. Dünya Futbol Federasyonu eleştirileri dikkate aldı ve şimdi kendi politikasından geri adım atıyor.

Su şişelerinin stadyumlara getirilemeyeceği açıklandığında birçok tıp uzmanı alarm zillerini çaldı. Londra'da üniversite öğretim üyesi olan Malcom Mistry ve Londralı doktor Oliver Gibson gibi isimler, sağlık sorunları riskini artırdığına inandıkları bu kararı anlamakta zorlandılar.

Dünya Kupası sırasında, özellikle Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maçlarda aşırı sıcaklıklar bekleniyor. Bazı maçlarda sıcaklığın otuz derecenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

FIFA, her yarıda zorunlu su molaları vererek oyuncuların sağlığını düşünse de, taraftarların başlangıçta kendi su şişelerini getirmelerine izin verilmiyordu. Ancak dünya futbol federasyonu şimdi fikrini değiştirdi.

2026 Dünya Kupası Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, değiştirilen kuralları açıklıyor. “Her seyirci, stadyuma en fazla 560 mililitre kapasiteli, yumuşak, tek kullanımlık bir plastik su şişesi getirebilir.”

Schirgi, hangi şişelerin hala yasak olduğunu da açıkça belirtiyor. “Güvenlik ve emniyet riski oluşturabilecek sert, yeniden kapatılabilir su şişeleri,” diye ekliyor. Hollanda’nın Arlington’daki ilk Dünya Kupası maçında gündüz sıcaklıklarının 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Ayrıca aşırı sıcaklık uyarısı da bulunuyor.