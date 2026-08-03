Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın başkanlığından Gianni Infantino'nun uzaklaştırılması yönündeki çağrıların yükseldiği bir dönemde, Dünya Kupası'nın ticari varlıklarının özelleştirilmesi projesinin futbol dünyasının en güçlü adamının geleceğini tehdit eden en büyük krize dönüşmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump yakın müttefikini kurtarma girişimiyle krize dahil oldu.

İngiliz "Telegraph" gazetesine bilgi veren kaynaklar, Dünya Kupası'ndan özel sektör yatırımcılarına hisse satmayı öngören tartışmalı planının çökmesinin ardından hakkında güvensizlik oyu vermek için geniş uluslararası ittifakların oluştuğu bir dönemde, Trump'ın Infantino'yu görevinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Gianni Infantino, değeri 15 milyar dolar olarak tahmin edilen ve futbolun ticari varlıklarını özelleştirmeyi ve bunlardan hisseleri yatırımcılara satmayı hedefleyen planının çökmesinin ardından istifa etmesi yönünde artan baskılarla karşı karşıya.

Projenin başarısızlığı dünya futbolunun koridorlarında bir öfke dalgası yarattı; bu durum, uluslararası federasyonun liderliğinde bir değişiklik yapılmasına yönelik artan taleplerin ortasında, bir dizi kıtasal ve ulusal federasyonu FIFA başkanına verdikleri desteği yeniden gözden geçirmeye itti.

Trump yönetimi içindeki hareketlilikler

Pazartesi günü çıkan haberler, Infantino'nun FIFA içindeki konumunu güçlendirmek amacıyla, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bulunduğu Trump yönetimindeki yetkililerle görüşmelere hazırlandığına işaret etti; ancak Uluslararası Futbol Federasyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberlerin doğru olmadığını hemen yalanladı.

Buna rağmen, Trump ve Infantino'ya yakın üst düzey bir ABD'li yetkili "Telegraph" gazetesine, ABD Başkanı'nın, yetkilinin "tüm zamanların en iyi Dünya Kupası versiyonu" olarak nitelendirdiği turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenmesinde önemli bir rol oynamasının ardından, FIFA başkanına büyük bir takdir beslemeye başladığını doğruladı ve Trump'ın onun görevine devam etmesini istediğini vurguladı.

Trump'ın, alışılmadık bir ilkle, son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşılaşması öncesinde oyuncu Folarin Balogun'un men cezasının kaldırılması için Infantino'dan müdahale etmesini istediğini açıklaması, turnuvada geniş bir tartışmaya yol açtı.

Kaynak şunları söyledi: "Gianni, tüm zamanların en iyi Dünya Kupası turnuvasını sunmamızda bize çok yardımcı oldu. Başkan ona hayran ve ona yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağından eminim."

Ve ekledi: "Başkanın ona karşı tutumunu değiştireceğini sanmıyorum, çünkü kendisi son derece vefalı bir insan. Gianni, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına katkıda bulundu ve biz buna çok değer veriyoruz."

Birleşmiş Milletler hayali ve sıkı bir ilişki

Krizin patlak vermesinden önce, çıkan haberler, Trump'ın uluslararası örgüte yönelik tekrarlanan eleştirilerine ve onun artık kurulma amacını gerçekleştirmediğini düşünmesine rağmen, Infantino'yu Birleşmiş Milletler'in bir sonraki genel sekreterliği görevine aday göstermek istediğinden söz etti.

Trump ile Infantino arasındaki güçlü ilişkinin başlangıcı, iki adamın ilk kez bir araya geldiği Ağustos 2018'e dayanıyor; o zaman FIFA başkanı, ABD Başkanı'na şaka yollu iki sarı kart ve bir kırmızı kart sunarak, bunların medyayla başa çıkmasında ona yardımcı olabileceğini söylemişti.

O günden bu yana, iki taraf arasındaki ilişki büyük ölçüde pekişti. Geçtiğimiz aralık ayında 2026 Dünya Kupası kura çekimi töreni sırasında Infantino, Trump'a adını taşıyan altın bir kupanın yanı sıra boynuna astığı bir madalya hediye etti.

Ayrıca Trump, kazanma arzusunu hiçbir zaman gizlemediği Nobel Barış Ödülü'nü almayı başaramamasından kısa bir süre sonra, aralık ayında "FIFA Barış Ödülü"nü aldı.

Başarısız iletişim girişimleri ve Amerikan savunması

Yeni bir gelişmede, "New York Post" gazetesi, Infantino'nun Dünya Kupası haklarının satışı projesinin çökmesinin ardından Trump'a ulaşmaya çalıştığını, ancak ona erişemediğini bildirdi.

Trump, cuma günü turnuvanın haklarının satışı planı hakkında sorulduğunda, bu dosyayı FIFA başkanıyla görüşmediğini doğruladı.

Kendi tarafından, Küresel Ortaklıklar Özel Temsilcisi Paolo Zampoli, Infantino'nun sicilinin, en zengin futbol kurumlarını içeren "kapalı bir kulübü" koruma arzusunu yansıtmadığını, aksine oyunun yayılımını genişletmeye ve daha fazla ülke, topluluk ve çocuğa ondan yararlanma fırsatı vermeye yönelik gerçek bir çaba gösterdiğini söyledi.

Ve ekledi: "Endişeleri dinledi ve teklifi geri çekti; bu, gerçek liderlere yakışan bir davranış. Tartışma artık, futbolun servetinin ve fırsatlarının bir avuç insanın elinde kalması yerine, sayıları 211 olan tüm üye federasyonlara nasıl dağıtılacağı üzerine odaklanmalı."

İngiltere muhalefet cephesine öncülük ediyor

Buna karşılık İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA başkanına karşı destek toplamak için Afrika ve Asya federasyonlarıyla temaslarını yoğunlaştıran Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile koordineli olarak, Infantino'yu uzaklaştırmayı amaçlayan yeni bir küresel ittifakın oluşturulmasında merkezi bir rol oynuyor.

"Telegraph"ın bilgilerine göre, İngiltere Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilişkileri olan yatırımcıların katılımını içeren Dünya Kupası'ndan hisse satışı projesine tepki olarak, Infantino'ya verdiği desteği fiilen çekti ve bunu ona resmen bildirmeye hazırlanıyordu.

Afrika ve Asya kıtaları, oy kullanma hakkına sahip 100 ulusal federasyona, yani FIFA genel kurulu üyelerinin yaklaşık yarısına sahip; bu da güvensizlik oyu için herhangi bir hareketlilikte onların tutumunu belirleyici kılıyor. Buna rağmen, iki kıtadan hiçbir federasyon açıkça Infantino'nun ayrılmasını talep etmedi. Aksine, Fas, Katar, Sri Lanka ve Lübnan federasyonları FIFA başkanına desteklerini açıkladı.

Ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu, Dünya Kupası hisse satışı projesine itiraz etmedi ve teklifi inceleyeceğini teyit etmekle yetindi. Asya Futbol Konfederasyonu ise projeyi reddettiğini açıkladı, ancak Infantino'nun görevden alınmasını talep etme noktasına varmadı.

Zaman faktörü, FIFA başkanının muhalifleri önünde belirleyici bir unsur oluşturuyor; zira güvensizlik oyu için resmi bir talep sunulması, üç aya kadar uzayabilecek önceden bir bildirim gerektiriyor ki bu da Infantino'ya genel kurul içinde desteği yeniden kazanmaya çalışma fırsatı veriyor.

Krizi ateşleyen olağanüstü toplantı

Avrupa Futbol Federasyonu'nun perşembe günü düzenlediği olağanüstü toplantıda, İngiltere Federasyonu başkanı ve FIFA başkan yardımcısı Debbie Hewitt, bir dizi FIFA konsey üyesiyle birlikte, Dünya Kupası hisse satışı planından haberdar olmadıklarını teyit etti.

24 saatten kısa bir süre sonra, benzeri görülmemiş bir itiraz dalgasının ardından Infantino projeyi tamamen geri çekmek zorunda kaldı.

Avrupa Futbol Federasyonu projeye karşı isyana öncülük etti ve Infantino planını uygulamaya devam ederse 55 Avrupa federasyonunun dünya turnuvalarını boykot etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Boykot fikrini olağanüstü toplantıda ilk gündeme getiren kişi, Galler eski milli takım kaptanı ve Avrupa Federasyonu başkan yardımcısı Laura McAllister oldu.

Galler desteğini resmen çekiyor

Galler Futbol Federasyonu, resmi bir açıklamada, Gianni Infantino'nun 2027'den 2031'e kadar uzanan yeni bir döneme adaylığına verdiği desteği çektiğini duyurdu.

Açıklamada, yönetişim, çalışma mekanizmaları, liderlik, değerler, ilgili taraflarla ilişkilerin yönetimi ve iletişim alanlarındaki son başarısızlıkların ve öngörü eksikliklerinin, Galler Federasyonu'nun Infantino'nun dünya futbolunu yönetmeye devam etme yeteneğine olan güvenini kaybettirdiği teyit edildi.

Ve oyunun çıkarını diğer her türlü değerlendirmenin üzerinde tutmaktaki başarısızlığın kabul edilemez bir şey olduğunu ekledi.

Avrupa Futbol Federasyonu, cumartesi günü, "aceleyle hazırlanan, kimliği belirsiz kişilerce tezgahlanan ve futbol için kuşkulu faydalar sağlayan gizli planlar" olarak nitelendirdiği şeye saldırmış ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önleyecek bir plan hazırlamak üzere çalıştığını teyit etmişti.

İngiltere Federasyonu, UEFA'nın tutumuna tam desteğini teyit ederek yanıt verdi ve dünya futbolunun şeffaf bir şekilde ve tüm üye federasyonların yararına yönetilmesini sağlayacak şekilde, uzun vadede iyi yönetim ilkelerini kökleştirerek, FIFA'nın liderliği ve yönetişim sistemi üzerinde kapsamlı ve güçlü bir inceleme yapılması gerekliliğinin altını çizdi.

Ayrıca Hollanda, Almanya, Norveç ve İsveç federasyonları da Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu'nu yönetmeye devam etmesine karşı olduklarını açıklayarak İngiltere Federasyonu'na katıldı.