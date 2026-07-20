FIFA sürpriz bir hamle yaparak, başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’nın ardından Hollanda’ya yine de anlamlı bir ödül verdi

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası bir süre önce sona ermiş olsa da, artık görevinden ayrılan teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı yine de bir ödül kazandı. FIFA, Hollanda’yı Fair Play Ödülü’nün sahibi ilan etti.

FIFA Fair Play Ödülü, 1970 yılından bu yana Dünya Kupası’nın en sportif takımına verilen bir ödüldür. Bu ödül, turnuva boyunca saha içinde ve dışında sportiflik, saygı ve örnek davranışlar açısından en çok öne çıkan takıma verilir.

Değerlendirmede, sarı ve kırmızı kartların sayısı da dikkate alınmaktadır. Hollanda, turnuva boyunca tek bir kırmızı kart bile görmedi ve sadece üç sarı kart aldı. Böylece Oranje, saha içinde dikkat çekici bir disiplin sergiledi.

Türkiye, Çekya ve Tunus daha az kart görmüş olsa da grup aşamasını geçemediler. Hollanda ise bu nedenle Fas ile oynadığı on altıncı final maçıyla bir maç daha fazla oynadı; bu da düşük kart sayısını daha da dikkat çekici hale getirdi.

FIFA bu seçimle ilgili özel bir açıklama yapmasa da, Hollanda taraftarlarının davranışlarının da bu kararda etkili olduğu düşünülmektedir. ABD’deki Oranje taraftarlarının varlığı uluslararası alanda dikkat çekti ve meşhur Oranje marşı çok konuşulan bir fenomen haline geldi.

Hollanda, Fair Play Ödülü’nü ilk kez kazandı. Bir önceki Dünya Kupası’nda ödül İngiltere’ye verilmişti; Brezilya ise dört kez kazanarak rekorun sahibi konumunda.

Bu ödül, genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası’na olumlu bir son not getiriyor, ancak aynı zamanda dikkat çekici bir anlam da taşıyor. Zira Oranje kadrosu, son yıllarda birbirlerine ve dolayısıyla rakiplerine karşı sert davranamama nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı.