FIFA, Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası'ndan çıkarılması nedeniyle tazminat ödüyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), ABD makamlarının ülkeye giriş izni vermemesi üzerine 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Somalili hakem Ömer Abdulkadir Artan'ı telafi edecek.

34 yaşındaki Artan, FIFA tarafından turnuvanın resmi hakem kadrosuna seçildikten sonra, Dünya Kupası'na katılan ilk Somalili hakem olmaya adaydı.

Artan, 8 Haziran'da geçerli bir vize ve diplomatik pasaportla Miami Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, ancak ABD göçmenlik yetkilileri "güvenlik kontrolüyle ilgili nedenler" gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

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ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından FIFA, Artan'ın turnuvaya katılamayacağını açıkladı.

Bununla birlikte, FIFA, "talkSPORT" sitesine göre, Artan'ı hakem kadrosuna seçtiği için ve katılımını engelleyen koşullar nedeniyle tazminat olarak, Dünya Kupası için Artan'a tam ücretini (ikramiyeler dahil yaklaşık 100 bin dolar) ödeyeceğini doğruladı.

Artan'ın 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi ödülünü kazandığı hatırlanıyor. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Artan'ı Dünya Kupası'ndan çıkarılmasının ardından telafi etmek amacıyla, 12 Ağustos'ta Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak Avrupa Süper Kupa maçı için hakem olarak atadı.