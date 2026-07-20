FIFA Sıralaması: İspanya zirvede… Fas altıncı… Mısır’da sıçrama… Tunus ve Ürdün’de çöküş

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası müsabakalarının sona ermesinin ardından milli takımların yeni sıralamasını açıkladı; bu sıralamada ilk beş sıradaki takımlarda değişiklikler yaşandı. Arap milli takımları ise farklı sonuçlar elde etti: Fas dünya sıralamasında altıncı sıradaki yerini korurken, Mısır 5 sıra yükselerek 24. sıraya yerleşti; Tunus ise tek seferde 12 sıra geriledi.

FIFA’nın internet sitesinde yayınladığı resmi sıralamaya göre, İspanya milli takımı, final maçında Arjantin’i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra, yıllar sonra ilk kez dünya sıralamasının zirvesine çıktı. Turnuva öncesinde sıralamanın başında yer alan Arjantin ise ikinci sıraya geriledi.

Fransa, üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilerek turnuvada dördüncü sırada yer almasına rağmen üçüncü sıradaki yerini korurken, İngiltere ise yarı finale yükselip üçüncülük elde ederek 60 yıldır Dünya Kupası tarihindeki en iyi sonucunu elde ederek dördüncü sıraya yükseldi.

Brezilya, 16 turunda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendikten sonra bir sıra gerileyerek beşinci sıraya yerleşirken, Fas bir sıra yükselerek altıncı sıraya çıktı ve “FIFA” sıralaması tarihinde bir Arap ve Afrika milli takımı için en iyi sıralamayı elde etti.

Fas zirvede

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda “Atlas Aslanları”nın sergilediği güçlü performansın ardından Arap ve Afrika takımları arasında liderliğini sürdürdü. Takım, Fransa’ya yenilerek elenmeden önce çeyrek finale yükselmişti.

Arap takımları arasında en büyük sıçrama

Mısır, yeni sıralamada Arap takımları arasında en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. 2026 Dünya Kupası’ndaki güçlü performansı ve son 16 turuna yükselmesinin ardından, bir seferde 5 sıra yükselerek dünya sıralamasında 24. sıraya, Arap ülkeleri arasında ikinci sıraya ve Afrika ülkeleri arasında üçüncü sıraya (Senegal dünya sıralamasında 18. sırada) yerleşti.

“Firavunlar”, tartışmalı hakem kararlarının gölgesinde geçen maçta Arjantin’e karşı 3-2’lik tartışmalı bir skorla turnuvadan elendi; ancak Mısır milli takımının turnuvada sergilediği güçlü performans, sıralamasını önemli ölçüde iyileştirmesine katkıda bulundu.

Cezayir bir sıra yükseldi

Cezayir ise bir sıra gerileyerek dünya sıralamasında 29. sıraya, Arap ülkeleri arasında 3. sıraya ve Afrika ülkeleri arasında 5. sıraya yerleşti ve uluslararası sıralamadaki yükselişini sürdürdü.

Suudi Arabistan milli takımı ise 3 sıra yükselerek dünya sıralamasında 58. sıraya, Arap ülkeleri arasında ise 4. sıraya yerleşti. Yeni sıralamada Arap ülkeleri arasında en büyük düşüşü yaşayan ise Tunus milli takımı oldu; 12 sıra birden gerileyerek dünya sıralamasında 45. sıradan 57. sıraya düştü ve bu durum “Kartaca Kartalları” için ağır bir darbe oldu.

Katar milli takımı ise 3 sıra gerileyerek dünya sıralamasında 59. sıraya yerleşti. Onu, 57. sıradan 63. sıraya gerileyen Irak milli takımı izledi. Ürdün milli takımı ise yeni sıralamada ağır bir darbe aldı ve tek seferde 10 sıra gerileyerek dünya sıralamasında 73. sıraya düştü.

Arap milli takımlarının sıralaması

Fas: Dünya 6'sı (Arap ülkeleri arasında 1'inci)

Mısır: Dünya sıralamasında 24. (Arap ülkeleri arasında 2.)

Cezayir: Dünya sıralamasında 29. (Arap ülkeleri arasında 3.)

Tunus: Dünya 57'si (Arap ülkeleri arasında 4'üncü)

Suudi Arabistan: Dünya sıralamasında 58. (Arap ülkeleri arasında 5.)

Katar: Dünya sıralamasında 59. (Arap ülkeleri arasında 6.)

Irak: Dünya sıralamasında 63. (Arap ülkeleri arasında 7.)

Ürdün: Dünya sıralamasında 73. (Arap ülkeleri arasında 8.)