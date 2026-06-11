Fas milli takımı, bugün Perşembe günü açıklanan Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasında yedinci sıradaki yerini koruyarak, hem Afrika hem de Arap dünyasında liderliğini sürdürdü.

Afrika sıralamasında Fas, Senegal (dünya 15. sırası), Nijerya (26), Cezayir (28) ve Mısır'ın (29) önünde yer alıyor.

Arap dünyasında ise Fas, Cezayir (28), Mısır (29), Tunus (45) ve Katar'ın (56) önünde zirvede yer alırken, Suudi Arabistan 61. sırada bulunuyor.

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Güvenlik açığı, Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuları tehlikeye attı

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın bu akşam Perşembe günü başlamasıyla birlikte sıralamada yeniden zirveye oturdu. Onu İspanya ve Fransa takip ederken, Almanya 10. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, İzlanda ve Honduras'ı dostluk maçlarında mağlup ederek iki sıra yükseldi ve "Les Bleus"tan liderliği devraldı.

Tango dansçıları, Temmuz 2025'ten bu yana ilk kez dünya sıralamasının zirvesine geri dönerken, Fransa milli takımı üçüncü sıraya geriledi.

Dünya sıralamasında ilk 10 takım şu şekilde: