FIFA seçimlerinde deprem: UEFA yaklaşımından vazgeçip Infantino'ya karşı sürpriz bir aday hazırlıyor

Gianni Infantino'nun mart ayında Fas'ta yapılacak seçimlerde FIFA başkanlığını rakipsiz kazanması senaryosu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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FIFA'nın başkanlık adaylıkları için belirlediği son başvuru tarihine 72 saatten az bir süre kalmışken , son saatlerde çıkan basın haberlerine göre son dakika sürprizleri yaşanmadığı takdirde tüm işaretler, Gianni Infantino'nun Mart 2027'de rakipsiz olarak yeniden seçilmek için net bir fırsat yakalayacağını gösteriyordu.

Ancak İngiliz The Guardian gazetesi, UEFA'nın seçim dengelerini altüst edebilecek önemli bir adımını ortaya çıkararak büyük bir sürprize imza attı.

Gazete, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun FIFA başkanlığı için son anda ortaya çıkan sürpriz bir aday olduğunu ve adaylığının yarın, salı gününe kadar teyit edilebileceğini aktardı.

Gianni Infantino'ya rakip olacak, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) destekli bir aday arayışı son aşamasına ulaştı. Mart ayındaki FIFA seçimlerine girmeyi planlayanlar için son başvuru tarihi çarşamba günü.

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Deneyimli bir eski futbolcu ya da teknik direktörü aday gösterme planlarının suya düşmesinin ardından Diallo en güçlü aday olarak öne çıktı. Bununla birlikte başka isimler de hâlâ değerlendiriliyor.

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UEFA Yürütme Komitesi konuyu bugün, pazartesi günü görüşecek ve 55 üye federasyonun onayı istenecek.

Diallo, Infantino'ya yüklendi

Diallo, geçen eylül ayında Infantino'yu sert bir dille eleştirerek onun "futbolun imajına ve birliğine ciddi zarar verdiğini" söylemişti.

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Diallo şöyle devam etmişti: "Dünya Kupası sırasında ve sonrasındaki girişimleri futbolun imajına ve birliğine ciddi zarar verdi. Bunun sonucunda güvenin ortadan kalktığını düşünüyoruz."

Kozo Tashima'nın durumu

Diallo'ya verilecek desteğin, Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima'nın Infantino'ya rakip olmak için başlattığı kampanyayı sona erdirip erdirmeyeceği henüz belli değil.

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FIFA Konseyi üyesi Tashima, UEFA içinde güçlü bir desteğe sahip ancak UEFA yönetimi, Diallo'nun dünyanın diğer bölgelerindeki seçmenlerin oylarını kazanma şansının daha yüksek olduğu sonucuna varabilir.

Diallo'nun UEFA üyesi federasyonların büyük çoğunluğunun desteğini alması bekleniyor. Ayrıca Infantino'yu desteklemekte istikrarlı bir tutum sergileyen Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Fransızca konuşan üyelerinden de oy alacağı umuluyor.

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Bazı çevrelerde ise Infantino'nun karşısına birden fazla rakibin çıkmasının onun konumunu güçlendireceği ve aylarca süren iç çekişmelerin ardından görevdeki başkanı birlik adayı olarak sunacak bir seçim kampanyasının işine yarayacağı yönünde endişeler var.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu üyeleri, Infantino'ya karşı olmalarına rağmen alternatif bir adayı desteklemek konusunda tereddüt gösterdi. Bazı federasyonlar, seçimi boykot etmenin yönetim reformuna duyulan ihtiyaç konusunda en güçlü mesajı vereceğini savundu.

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Diallo gibi profesyonel bir yöneticinin UEFA'nın desteğini alması, sahada ya da kulübede adını duyurmuş önde gelen bir ismin arkasında birleşmeyi amaçlayan başlangıçtaki yaklaşımdan kayda değer bir sapma anlamına gelecek.

Wenger planı suya düştü

FIFA Küresel Futbol Gelişimi Başkanı Arsène Wenger'in konuya ilgi göstereceğine dair geç de olsa bir umut vardı ancak bu, eski Arsenal teknik direktörünün tutumunda köklü bir değişiklik gerektirecekti.

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Mikaël Silvestre ve Didier Drogba gibi eski futbolcuların da bu konuya ilgi gösterdiği ancak bunun bir sonuç vermediği anlaşılıyor.

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp ise FIFA'ya yeni bir başkan gelmesini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

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Klopp, "Değişikliğin mantıklı olabileceği konusunda genel bir mutabakat var. Ancak bu bağlamda futbol açısından beni daha çok ilgilendiren şey, Sepp Blatter'dan sonra işlerin daha da kötüye gidebileceğini hiç beklememiş olmamız. Buna rağmen biri işleri daha da kötüleştirmeyi başardı" dedi.

Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an düşündüğümüz şu: Sayın Infantino giderse, yerine gelecek kişinin daha iyi bir iş çıkarması harika olur. Çünkü daha iyisinin yapılabileceğine inanıyorum."