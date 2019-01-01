FIFA, Sebastian Frey davasını Bursaspor'un lehine sonuçlandırdı

FIFA, Bursaspor'un Sebastian Frey'le olan davasını sonuçlandırdı.

, Sebastian Frey ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.



Resmi açıklama şu şekilde:

"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."