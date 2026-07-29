Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Arjantin karşılaşmasında İsviçreli Breel Embolo'nun kırmızı kart görmesi kararını savunarak, olaydaki video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" müdahalesinin "yanlış kimlik" maddesine ilişkin onaylı bir yorum çerçevesinde geldiğini vurguladı; olayın yol açtığı tartışmalara ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB"ın bu konudaki açıklamalarına rağmen.

FIFA'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Uluslararası Federasyon sözcüsünün şu sözlerini aktardı: "FIFA'nın yanlış kimlik yorumu Dünya Kupası boyunca tutarlı bir şekilde uygulandı. Bir oyuncunun sarı kart gerektiren bir ihlal yaptığının yanlışlıkla belirlendiği iki durum yaşandı ve video hakem, hakeme rakibin numara yapmasından kaynaklanan olgusal hatayı düzeltmesini tavsiye etti."

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FIFA sözcüsü şunları ekledi: "Numara yapmanın kendisi sorgulanamaz ve bir rakibe karşı, ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmek ya da kart birikimi sonucu men cezası almak gibi ek sonuçlar doğurabilecek disiplin cezasına yol açmamalıdır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun hakemin ya da video yardımcı hakemin bir hatası olduğunu düşünmüyoruz; karar adaletin sağlanmasına yönelik bir düzeltmeydi."

Şunları da ekledi: "IFAB'ın genelgesinde yer alan yorumlarından haberdarız ve bu süre boyunca onlarla iletişim halindeydik. Bu yorumun doğru olduğunu, iyi karşılandığını ve son yıllık genel toplantıda görüşüldüğü üzere video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) protokolünün gözden geçirilmesine ilişkin tartışmaların bir parçası olacağını teyit ettiler."

Embolo'yla ne oldu?

Çeyrek finaldeki Arjantin-İsviçre maçının ikinci yarısında İsviçreli oyuncu Embolo, Leandro Paredes ile herhangi bir temas olmadan yere düştü. Portekizli hakem Joao Pinheiro, Arjantinli oyuncuya faul çalarak sarı kart gösterdi.

Ancak video hakemi devreye girdi ve olayı inceledikten sonra Embolo'nun faul yemiş gibi numara yaptığını değerlendirerek Paredes'in kartını iptal etti ve kart İsviçreliye geçti. Bu, maçtaki ikinci kartıydı ve 72. dakikada oyundan atıldı.

O sırada skor 1-1'di; ardından Arjantin, İsviçre'nin sayısal üstünlük kaybını değerlendirerek uzatmalarda iki gol attı ve 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Grup aşamasındaki Paraguay-Amerika maçında da benzer bir olayın yaşandığı hatırlatılıyor; sonunda Paraguaylı oyuncu Miguel Almiron da hakemi kandırmaya çalıştığı gerekçesiyle sarı kart görmüştü.



