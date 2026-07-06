"FIFA", Portekiz-İspanya maçını Euro 2024'te heyecan verici bir olayın kahramanına emanet etti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Portekiz ile İspanya arasında oynanacak İberya derbisinin yönetimini, Avrupa’nın en seçkin hakemlerinden biri olan ve son Avrupa Şampiyonası’nda tartışmalara yol açmış bir İngiliz hakeme verdi.

Euro 2016 şampiyonu ile 2010 Dünya Kupası şampiyonunun karşı karşıya geleceği bu merakla beklenen maç, ABD'nin Dallas kentinde oynanacak.

FIFA, maçı yönetmesi için İngiliz hakem Anthony Taylor'ı atadığını duyurdu. Taylor, 2013 yılında uluslararası hakemlik lisansını aldıktan sonra 10 yılı aşkın bir süredir uluslararası maçlarda görev yapıyor.

Bu maç, grup aşamasında Özbekistan-Kolombiya ve Senegal-Irak karşılaşmalarını yönettikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda Taylor'ın yöneteceği üçüncü maç olacak.

Taylor, İngiltere Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarını düzenli olarak yönetiyor. Ayrıca Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da görev almıştı.

Bu, İspanya milli takımının bir maçını yönettiği ilk sefer olmayacak; zira 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde “La Roja”nın Almanya ile oynadığı maçı yönetmişti ve o karşılaşmada, Mark Kokorela’ya yapılan bir el faulü penaltı olarak değerlendirilmemesi üzerine tartışmalı bir olay yaşanmıştı.

FIFA’nın İngiliz hakemi seçmesi, çeyrek final biletinin oynanacağı bu ağır siklet karşılaşmada, ikinci turun en zorlu maçlarından birini yönetme konusundaki deneyimine duyulan güveni yansıtıyor.