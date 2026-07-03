FIFA, Portekiz - Hırvatistan (2-1) maçında uzatma süresinin sonlarında atılan golün haklı olarak iptal edildiğini resmi olarak açıkladı. Sensörler, Igor Matanovic’in nihayetinde iptal edilen beraberlik golüne giden süreçte topa en azından hafifçe dokunduğunu tespit etti.

Uzatma süresinin 14. dakikasında ve skor 2-1 Portekiz lehineyken Hırvatistan için her şey kaybedilmiş gibi görünüyordu, ta ki Matanovic üzerinden geçen derin bir pasın ardından Josko Gvardiol'un dokunuşuyla kaleci Diogo Costa'nın beraberlik golünü yediği sanılana kadar.

Hakem Espen Eskås ilk anda golü geçerli saydı, ancak VAR tarafından ekrana çağrıldı. Norveçli hakem, burada topun içindeki sensörlerin Matanovic’in kafasına çok hafif bir temas tespit ettiğini öğrendi.

Bunun üzerine gol iptal edildi, ancak televizyon izleyicileri için bir anlık belirsizlik yaşandı. Yalnızca mevcut televizyon görüntülerine bakıldığında, SC Freiburg forvetinin topa dokunup dokunmadığı net olarak anlaşılamıyordu.

Connected Ball Technology, kısa süre sonra televizyon izleyicileri için kesin bir cevap verdi. (Minimal temas durumunda) topun içindeki çip bir sinyal gönderir. Monitördeki kalp atışına benzeyen bir grafik aracılığıyla, bu minimal temasın ofsayta neden olduğu görüldü.

Matanovic'in topa dokunması nedeniyle – yani sadece Renato Veiga'nın değil – Mario Pasalic açıkça ofsayt pozisyonundaydı ve Hırvatlar hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldı. "Dürüst olmak gerekirse, saçımla hafif bir temas hissettiğimi sanıyorum," diye itiraf etti Matanovic maçtan sonra.

“Hakeme sordum, topa dokunup dokunmadığımdan yüzde yüz emin değildim. Bana topun içinde bir çip olduğunu, hafif bir temas olduğunu ve bu nedenle ofsayt kararı verildiğini söyledi,” dedi Matanovic.