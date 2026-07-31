FIFA Operasyon Direktörü: Infantino bizi kandırdı, işimi kaybedersem rahat uyurum

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA içindeki anlaşmazlığın dozu arttı; federasyonun operasyonlardan sorumlu icra direktörü Kevin Lamour, bugün cuma günü, başkan Gianni Infantino'ya, Dünya Kupası'yla bağlantılı ticari kuruluşu özel sektör yatırımcılarına açma planı nedeniyle açık eleştiriler yöneltti.

Infantino'nun hem UEFA'daki hem de FIFA'daki eski meslektaşı olan Lamour, "Associated Press" ajansının aktardığı açıklamalarında, FIFA çalışanlarının "kandırıldığını" belirterek, onların "küçümseme ve gözdağından daha iyisini hak ettiklerini" ekledi.

2024'ten bu yana görevini sürdüren Fransız yönetici, planı "tek bir kişinin projesi" olarak nitelendirdi ve futbol liderlerini "kendilerine doğru soruları sormaya ve doğru kararları almaya" çağırdı.

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Sert eleştirilerine rağmen Lamour görevinden istifa etmedi; zira "federasyondaki meslektaşlarına karşı bir sorumluluk hissediyor" ve şunları ekledi: "Eğer bu, işimi kaybetmem anlamına geliyorsa, öyle olsun. Bu kararı anlar ve saygı duyarım. En azından bu gece rahat uyuyacağım."

Bu açıklamalar, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, ticari operasyonlar ile federasyonun turnuva düzenleme operasyonlarını bir araya getiren ve bir kısmını özel sektör yatırımcılarına açan FIFA Forward Enterprise adında yeni bir şirket kurmayı içeren planına yönelik Avrupa'daki muhalefetin tırmanması ortamında geldi.

FIFA, yeni şirketi yaklaşık 20 milyar dolara varan bir değerleme ile ortaya koymuş; yatırımcılara azınlık hissesi satışı yoluyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak toplama imkânı bulunduğunu, ancak şirket üzerindeki, sportif kararlar üzerindeki ve müsabakalarının yönetimi üzerindeki kontrolü elinde tutacağını vurgulamıştı.

Kriz ayrıca, Infantino'nun önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro'nun projeye itirazla istifasına da tanıklık etti; aynı sırada İngiltere Maliye Bakanı John Healey, FIFA'nın planlarının "çöktüğünü" açıkladı ve İngiltere Federasyonu ile UEFA'nın Dünya Kupası'yla bağlantılı bir hisse satışına karşı yürüttükleri kampanyaya öncülük etmekten gurur duyduğunu ifade etti.



