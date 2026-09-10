Önümüzdeki ocak ayının başından itibaren Uluslararası Futbol Federasyonu, sözleşme feshi maddelerini ve sözleşmesel ilişkilerin sona erdirilmesini düzenleyen 17. maddede bir değişiklik yapacak.

Değişiklik yürürlüğe girdiğinde, müsabakalar sözleşmelerini, oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin tek taraflı fesih bedelinin transferin şartlarıyla makul ölçüde orantılı olduğu bir modele uyarlamak zorunda kalacak. Bunun amacı, tarafların hiçbirinin abartılı bir tutarı, bir oyuncunun ayrılığını fiilen engellemenin bir aracı olarak kullanamamasını sağlamak.

Sport gazetesi, bu değişikliğin fesih maddelerinin bedellerinin yüksek olması ya da bazı kulüplerin, kulüpte devam etmek istemediğini açıklayan bir oyuncunun ayrılığı hakkında müzakere etmeyi reddetmesi nedeniyle birçok transferin başarısız olmasının ardından geldiğini aktardı; bu, bu yaz Julian Alvarez ile Atletico Madrid arasında yaşanan durumdu.

Bu yeni düzenlemenin temel amacı, sözleşme feshi durumlarında kulüpler ve oyuncular arasındaki anlaşmazlıkları azaltmaya çalışmak; ki bu, Las Diarra davası olarak bilinen davada yaşanmıştı.

Oyuncu temsilcileri, Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından yapılan bu değişikliğe desteklerini belirtti.

Şu ana kadar, ödenmesi gereken mali tazminat, kesin değere ilişkin belirli bir yöntem ya da açık kriterler olmaksızın vaka bazında değerlendiriliyordu; bu da son derece farklı sonuçlara yol açıyordu.

Bu nedenle Uluslararası Federasyon, maddeyi daha şeffaf, nesnel ve öngörülebilir hale getirmek için değiştirmeye karar verdi. Taraflar, tazminat bedeli üzerinde sözleşmeye dayalı olarak anlaşabilecek ve böylece zararın tam olarak tazmini güvence altına alınacak.

Yeni düzenleme iki durumu içeriyor: fesih maddesi içeren sözleşmeler ve içermeyen sözleşmeler. Fesih maddesi içeren sözleşmelerde tazminat, bu tutar açıkça abartılı ve adaletsiz olmadıkça, üzerinde anlaşılan tutar olacak.

Fesih maddesi içermeyen sözleşmelerle ilgili durum ise daha karmaşık; zira tutar şu kriterlerle hesaplanıyor: sözleşmenin kalan değeri, ödenmesi gereken ücretler, oyuncunun hizmetlerinin değeri, muhtemel transferinden doğan kayıp, yerine oyuncu alınmasının maliyetleri ve kanıtlanmış diğer zararlar. Bununla birlikte, her iki durumda da oyuncu ve kulübün, ihlal edilen sözleşmenin kalan değerine eşit bir tazminat alma hakkı bulunuyor.

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